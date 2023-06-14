Для цього фахівці з аеродинаміки провели колосальну роботу та зменшили коефіцієнт опору до Cd=0,23.

ID.7 – перша електрична модель від Volkswagen у верхньому середньому класі легкових авто. Обтічна конструкція електричного седану Volkswagen ID.7 має забезпечити дальність ходу на одній заправці до 700 кілометрів (WLTP).

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У автомобілів з кузовом седан, як ID.7, на форму кузова припадає близько 50 відсотків коефіцієнту лобового опору значення Cd. Колеса та шини впливають на 30 відсотків, дно – на 10 відсотків, а функціональні отвори, через які повітря надходить до радіаторів у передній частині автомобіля, теж на 10 відсотків.

Те, що новий ID.7 є найбільш аеродинамічною моделлю ID. на сьогоднішній день, видно з першого погляду, коли дивишся на силует п’ятиметрового автомобіля. Дизайнер Volkswagen Даніель Шарфшвердт каже: "При розробці ID.7 ми приділили більше уваги аеродинаміці, ніж практично будь-якій іншій моделі. Це видно з низької передньої частини, плавного переходу в капот і вітрового скла. Форма даху нагадує купе, вона звужується донизу, задня частина також розроблені для ідеальних аеродинамічних характеристик".

Ще на ранніх стадіях розробки продукту була проведена інтенсивна робота над дизайном екстер'єру, а також над ходовою частиною, колесами та іншими дрібними деталями. Передумовою оптимальних результатів є тісна співпраця між розробниками та дизайнерами.



Аеродинамічні переваги ID.7

ID.7 має майже повністю закрите дно. Це доповнюється нещодавно розробленими спойлерами на передніх колесах. Вони спрямовують повітря вздовж коліс під автомобілем з мінімальною турбулентністю. Повітряні завіси з боків переднього бампера спрямовують повітря навколо передньої частини автомобіля з мінімальними втратами. Розширені бокові пороги запобігають потраплянню повітря в підкапотний простір і захищають задні шини від потоків повітря, що потрапляють на них. Крім того, невеликі спойлери та накладки направляють потік повітря на днище.

На електромобілях колеса роблять значний внесок у хорошу аеродинаміку, до того ж треба узгодити їх форму з охолодженням гальм. В результаті колісні диски вийшли більш закритими і тому мають особливо хороші аеродинамічні властивості. Моделювання потоку також використовувалося при розробці контурів шини.

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У процесі комплексної аеродинамічної розробки були враховані й інші аспекти. До них відносяться, наприклад, функціональні отвори спереду, через які повітря надходить до радіаторів в передній частині автомобіля. У ID.7 потік повітря активно контролюється за допомогою шторки радіатора, щоб зменшити аеродинамічний опір.

Шторка з електроприводом відкривається лише тоді, коли потрібне цілеспрямоване охолодження силових агрегатів та акумулятора. Ззаду аеродинамічна ефективність забезпечується ідеальною формою задніх дверей, а також конструкцією дифузора і бічних розділювальних кромок.

Від комп'ютера до аеродинамічної труби

Спочатку основна увага приділяється комп'ютерному моделюванню. "У перший рік розробки робота ведеться лише віртуально, з оновленнями приблизно кожні два тижні", - каже Лансманн. Команда проектувальників надає дані CAD (Computer-Aided Design). Кілька тисяч процесорів обчислюють значення потоку повітря, в тому числі для численних деталей, таких як втоплені дверні ручки та аеродинамічно спроектовані дзеркала ID.7. "Ми заходимо в аеродинамічну трубу тільки тоді, коли конструкція стабільна. Це може зайняти добрих півтора року від початку розробки", - каже інженер-розробник.

У аеродинамічній трубі команда використовувала глиняні моделі Volkswagen в оригінальному розмірі ID.7. Нові розробки реалізуються на моделі за допомогою фрези з міліметровою точністю - наприклад, у разі зміни задньої частини та розділювальних кромок. За допомогою прототипів деталей, виготовлених на 3D-принтері, команда Штефана Лансманна протестувала численні варіанти - наприклад, для зовнішніх дзеркал аеродинамічної форми.

На ID.7 цей процес дозволив їм оптимізувати верхню і нижню частини корпусу дзеркала і основу дзеркала, щоб досягти нижчого коефіцієнта лобового опору з видатними аеродинамічними властивостями. Результатом цієї ретельної роботи стало значення Cd 0,23 - найкращий коефіцієнт аеродинамічного опору серед усього сімейства Volkswagen ID.