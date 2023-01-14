Шини - одні з найбільш важливих компонентів, які допомагають нашим автомобілям безпроблемно доставити нас до місця призначення. І навіть витративши гроші й час на покупку відповідних шин, ми рідко замислюємось про те, як вони насправді працюють.

Оскільки електромобілі стають все більш популярними, розглянемо, які шини вони використовують і чим вони відрізняються від тих, які ми встановлюємо на автомобілі з бензиновим або дизельним двигуном.

При зовнішній ідентичності шини для електромобілів дещо відрізняються від звичайних елементами конструкції.

Але перш ніж ми поглибимося в це, слід спочатку згадати, з якими проблемами стикається “взуття” електрокарів:

Вони повинні впоратися з додатковою вагою електромобілів;

“Переварювати” величезний обертовий момент електромобіля;

Бути ефективними в сенсі зчепних якостей і опору каченню;

Бути тихими та м'якими – тобто не менш комфортними, ніж шини для звичайних машин із ДВЗ.

Читайте також: Вартість володіння електромобілем зрівнялася з традиційними авто

Більша маса

Не дивно, що електромобілі важкі, адже їм доводиться тягати із собою батареї вагою чи не півтонни (400 кг – нормальна цифра “привісу”). Порівняйте це з менш ніж 40 кілограмами, які потрібні бензиновому транспортному засобу для досягнення аналогічного “золотого стандарту” пробігу 400–500 км. Навіть з урахуванням економії маси за рахунок легшого силового агрегату електромобіль все одно важчий.

Таким чином, це означає, що ми отримуємо високе навантаження на вузьку поверхню протектора, оскільки шини для електромобілів повинні бути ще й аеродинамічними (тобто неширокими). Згідно з деякими дослідженнями, та сама шина на електромобілі зношуватиметься на 20% швидше, ніж на автомобілі з бензиновим двигуном або дизелем.

Через важку батарею на борту електромобілі важче машин з ДВЗ, і це головна причина відмінностей EV-шин від звичайних.

Отже, жорсткість шини має бути збільшена, особливо коли йдеться про бічне навантаження, що впливає на шину при проходженні поворотів. Наприклад, у виробників є лінійки шин для електромобілів, чия поперечна жорсткість вища за звичайні на 25%. Інший аспект, який допомагає збільшити пробіг шин для електромобілів – протектор у зоні плями контакту. Він більш плаский, щоб рівномірніше розподіляти навантаження.

Вже сьогодні зрозуміло, що шина має відповідати типу автомобіля, для якого вона розроблена. Встановіть шину EV-типу на автомобіль із ДВЗ, і ви пожертвуєте комфортом, а поставивши звичайну шину на електромобіль, ви пожертвуєте керованістю та довговічністю.

Ефективність

Це один із найважливіших аспектів, коли йдеться про електромобілі. Якщо справа доходить до шин, це відбивається на їхньому коефіцієнті опору коченню. Тут невеликі зміни можуть призвести до великого результату, оскільки низька ефективність означає, що машині потрібна тягова батарея більшого розміру, що, в свою чергу, збільшує вагу і ще більше знижує ефективність.

У цифрах різниця ефективності між середньою EV-шиною та гарною EV-шиною може досягати 50 км пробігу.

Шум

Оскільки під капотом електромобілів немає контрольованих вибухів порцій палива, ці машини працюють набагато тихіше. Це, у свою чергу, означає, що будь-який інший шум у салоні відразу стає помітнішим. І багато залежить саме від шин.

Є кілька шляхів зробити шини менш “галасливими” - по-перше, обмежити шум і вібрації, що виробляються ними, по-друге поглинути, погасити ті звуки, які неминуче виникли.

Читайте також: Електромобіль – як швидко не вбити тягову батарею

Наприклад, усередині водовідвідних каналів протектору дизайнери роблять зигзагоподібний малюнок, який допомагає розбивати та поглинати резонанс, що виникає в канавці. Ще однією зовнішньою особливістю шин для електромобілів є поперечні канавки. Вони спочатку звужуються, а потім розширюються до зовнішньої сторони шини. Ця конструкція призначена для ефективного відведення води вбік, щоб вона не спричиняла шум у колісних арках. Ще один захід – нерівномірне розташування бічних канавок, що порушує послідовну ритмічну природу шуму.

EV-шини високого класу роблять більш тихими. Одне з рішень – вставка з пористого матеріалу, яка поглинає мікровібрації (синього кольору на фото).

Усередині шин не так багато нововведень. Наприклад, застосовується вставка з піноматеріалу, яка допомагає поглинати вібрації, що виникають під час кочення шин. Отже, це запобігає передачі вібрації вгору по колесу через підвіску на шасі та в пасажирський салон.

Тяга на колесах

Електромобілі зазвичай не тільки мають більший обертовий момент, але й при відпусканні акселератора знижують його набагато швидше, ніж їх бензинові аналоги. Дається взнаки і додаткова вага, яка збільшує моменти інерції при зміні тяги на колесах. Це повертає нас до питання жорсткості боковин шини, і є кілька прийомів, які використовуються у шинах для електромобілів.

Це і безшовні кільця на бортах, і стрічка із загнутими краями, що зміцнює боковину, і високоміцний сталевий брекер, що поглинає удар. Ще одна ключова особливість шин для електромобілів, що часто зустрічається - широкі центральні ребра протектора, які підвищують зчеплення з дорогою для реалізації високого крутного моменту.

Час звикати

Попри проблеми, пов'язані з типовими особливостями електромобілів, конструктори-шинники мають рішення, і їх поєднання призводить до відмінного результату. Технології постійно вдосконалюються, і якщо це враховувати під час розробки шини, проблеми, про які ми говорили, можуть бути подолані.

Через більшу масу електромобіля та високий обертовий момент його двигуна EV-шини доводиться робити більш жорсткими.

Однак у спеціальних EV-шин є і мінуси. Шини для електромобілів значно дорожчі, при цьому ціни на деякі моделі перевищують 300 доларів за одиницю, що наближається до ціни гуми на спортивні автомобілі високого класу. І при тому вони все одно зношуватимуться швидше, ніж на бензинових або дизельних автомобілях.

Але все ж тішить, що кількість моделей шин для електромобілів зростає. Отже, на ринку з'являтиметься дедалі більше доступних покришок. Це створить конкуренцію, і можна сподіватися, що незабаром середня ціна шин для електромобілів із гідними характеристиками знизиться.

Рекомендація “Авто 24”

Для вітчизняного автомобіліста електромобіль найчастіше – це варіант знизити поточні витрати на експлуатацію. І на цьому фоні більш дорога “електромобільна” гума виявляється певною несподіванкою. Але нічого не зробиш: щоб реалізувати усі позитивні якості електроприводу, доведеться де в чому доплатити. Або ж знехтувати вищезгаданими особливостями електрокарів і “взутися” у звичайну гуму, але їздити з особливою акуратністю.

Читайте також: Чи треба балансувати шини щосезону