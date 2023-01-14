Шины – один из самых важных компонентов, которые помогают нашим автомобилям беспроблемно доставлять нас к месту назначения. И даже потратив деньги и время на покупку подходящих шин, мы редко задумываемся о том, как они на самом деле работают.

Поскольку электромобили становятся все более популярными, давайте рассмотрим, какие шины на них используются и чем они отличаются от тех, которые мы устанавливаем на автомобили с бензиновым двигателем.

При наружной идентичности шины для электромобилей несколько отличаются от обычных элементов конструкции.

Но прежде чем мы углубимся в это, мы должны сначала упомянуть, с какими проблемами сталкивается "обувь" электрокаров:

Они обязаны управляться с дополнительным весом электромобилей;

"переваривать" огромный мгновенный крутящий момент электромобиля;

быть эффективными в смысле сцепных свойств и сопротивления качению;

Быть тихими и мягкими – т.е. не менее комфортными, чем шины для обычных машин с ДВС.

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Большая масса

Неудивительно, что электромобили тяжелые, ведь им приходится таскать с собой батареи весом чуть ли не в полтонны (400 кг – нормальная цифра "привеса"). Сравните это с менее чем 40 килограммами, которые необходимы бензиновому транспортному средству для заслуги аналогичного золотого эталона спектра в 400–500 км. Даже с учетом экономии массы за счет использования более легкого силового агрегата электромобиль все равно тяжелее.

Таким образом, это означает, что мы получаем высокую нагрузку на узкую поверхность протектора, поскольку шины для электромобилей также должны быть аэродинамическими. Согласно некоторым исследованиям, одна и та же шина на электромобиле будет изнашиваться на 20% быстрее, чем на автомобиле с бензиновым двигателем.

Из-за тяжелой батареи на борту электромобили тяжелее машин с ДВС, и это главная причина отличий EV-шин от обычных.

Следовательно, жесткость шины должна быть увеличена, особенно когда речь идет о боковой нагрузке, воздействующей на шину при прохождении поворотов. Например, у производителей есть линейки шин для электромобилей, чья поперечная жесткость выше обычных на 25 %. Другой аспект, который помогает увеличить пробег шин для электромобилей – протектор в зоне пятна контакта. Он более плоский, чтобы равномернее распределять нагрузку.

Уже сегодня понятно, что шина должна соответствовать типу автомобиля, для которого она разработана. Установите шину EV-типа на автомобиль с ДВС, и вы пожертвуете комфортом, а поставив обычную шину на электромобиль, вы пожертвуете управляемостью и долговечностью.

Эффективность

Это один из более принципиальных качеств, когда речь идет об электромобилях. Когда дело доходит до шин, это отражается на их коэффициенте сопротивления качению. Тут маленькие конфигурации могут привести к большему эффекту, так как низкая эффективность значит, что требуется батарея большего размера, что, в свою очередь, увеличивает вес и еще больше понижает эффективность.

В цифрах разница эффективности между средней EV-шиной и хорошей EV-шиной может достигать 50 км пробега.

Шум

Поскольку под капотом электромобилей не происходит контролируемых взрывов порций топлива, они работают гораздо тише. Это, в свою очередь, означает, что любой второй шум в салоне сразу становится более заметным. И многое зависит именно от шин.

Есть несколько путей сделать шины менее шумными – во-первых, ограничить производимый ими шум и вибрации, во-вторых поглотить, погасить те звуки, которые неизбежно возникли.

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Например, внутри водяных каналов дизайнеры делают зигзагообразный рисунок, который помогает разбивать и поглощать резонанс, возникающий внутри канавки. Еще одной внешней особенностью шин для электромобилей являются расширяющиеся поперечные канавки, которые сперва сужаются, а затем расширяются к внешней стороне шины. Эта конструкция предназначена для эффективного отвода воды в сторону, чтобы она не производила шума в колесных арках. Еще одна мера – неравномерное расположение боковых канавок, что нарушает последовательную ритмическую природу шума.

EV-шины высокого класса пытаются сделать более тихими. Одно из решений – вставка из ячеистого материала, поглощающая микровибрации (синего цвета на фото).

Внутри шин не так много новшеств. Например, применяется вставка из пеноматериала, которая помогает поглощать вибрации, возникающие при качении шин. Следовательно, это предотвращает передачу вибрации вверх по колесу через подвеску в шасси и пассажирский салон.

Тяга на колесах

Электромобили обычно не только имеют больший крутящий момент, но и при отпускании акселератора снижают его намного быстрее, чем их бензиновые аналоги. Сказывается здесь и дополнительный вес, который увеличивает моменты инерции при смене тяги на колесах. Это возвращает нас к вопросу жесткости боковин шины, и есть несколько приемов, используемых в шинах для электромобилей.

Это и бесшовное кольцо на бортах, и лента с загнутыми краями, укрепляющая боковину, и высокопрочный стальной брекер, поглощающий удар. Еще одна часто встречающаяся ключевая особенность шин для электромобилей – широкие центральные ребра протектора, которые повышают сцепление с дорогой для реализации высокого крутящего момента.

Пора привыкать

Несмотря на проблемы, связанные с типичными особенностями электромобилей, у конструкторов-шинников есть решения, и их сочетание приводит к хорошему результату. Технологии постоянно совершенствуются, и если это учитывать при разработке шины, то проблемы, о которых мы говорим выше, могут быть преодолены.

Из-за большей массы электромобиля и высокого крутящего момента его двигателя EV-шины приходится делать более жесткими.

Однако у специальных EV-шин есть и минусы. Шины для электромобилей значительно дороже, при этом цены на некоторые модели превышают 300 долларов за шину, что близко к цене резины на спортивные автомобили высокого класса. И при этом они все равно будут изнашиваться быстрее, чем на бензиновых автомобилях.

Но все же радует, что число моделей шин для электромобилей растет. Значит, на рынке будет появляться все больше и больше доступных покрышек, а это создаст конкуренцию и можно надеяться, что скоро средняя цена шин для электромобилей с достойными характеристиками снизится.

Рекомендация "Авто 24"

Для отечественного автомобилиста электромобиль чаще всего – вариант снизить текущие затраты на эксплуатацию. И на этом фоне более дорогая электромобильная резина оказывается определенной неожиданностью. Но ничего не поделаешь: чтобы реализовать все положительные качества электропривода, придется кое в чем доплатить. Или же – пренебречь вышеупомянутыми особенностями электрокаров и “обуваться” в обычную резину, но ездить с особой аккуратностью.

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