За даними лізингової компанії LeasePlan, незважаючи на велику вартість електромобілів, витрати на утримання значно менші, що знижує загальну вартість володіння такими транспортом.

Внаслідок різкого стрибка цін на пальне цього року вартість володіння та експлуатації електромобіля зрівнялася, а в деяких випадках стала нижчою, ніж володіння бензиновим або дизельним аналогом, повідомляє Financial Times з посиланням на дані лізингової компанії LeasePlan.

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У лізинговому парку LeasePlan близько 1,9 млн автомобілів у 22 країнах світу. Експерти зіставили експлуатаційні витрати та ціни на оренду своїх автомобілів, порівнявши їх за різними сегментами.

За даними компанії, незважаючи на дорожчий у порівнянні з традиційними варіантами акумуляторний двигун, його експлуатаційні витрати в рази нижчі через менші витрати на обслуговування та дешеву заправку.

«Сукупна вартість володіння – ключовий момент, який може спровокувати повсюдний перехід на акумуляторні автомобілі. Електромобілі майже у всіх сегментах та країнах Європи зараз коштують стільки ж чи дешевше за сукупною вартістю володіння, ніж бензинові чи дизельні автомобілі», — зазначають експерти.

У LeasePlan підрахували, що вартість стандартного сімейного автомобіля, такого як Ford Kuga, та його електричний аналог Škoda Enyaq дорівнювала або електромобіль коштував дешевше в 19 з 22 європейських країн, включаючи Великобританію, Францію, Німеччину та Нідерланди. Тільки в Польщі, Італії та Чехії електрична модель виявилася помітно дорожчою.

Серед невеликих автомобілів, таких як Renault Megane та Kia Nero, витрати на електромобіль у Франції та Великій Британії виявилися значно меншими (різниця до €170 на місяць).

Так, за підрахунками LeasePlan, витрати на зарядку сьогодні становлять близько 15% вартості володіння та експлуатації електромобіля, а вартість заправки дизельної моделі становить близько 28% від загальної вартості володіння. "Незважаючи на інфляцію цін на енергоносії, вартість палива для електромобілів залишається значно нижчою, ніж для бензинових та дизельних автомобілів", - підсумували експерти.

Після початку паніки навколо “короновірусу” та у зв'язку з проблемами в логістиці багато автомобільних компаній зіткнулися з нестачею напівпровідників і зростанням цін на транспортування вантажів, внаслідок чого частина заводів була змушена скоротити виробництво або піти у простий. Після 2022 року проблему посилило зростання на енергоносії через рекордну спеку та військові дії Україні.

Так, за підсумками 2020 року світовий продаж нових машин із ДВС знизився на 14%, склавши всього 66,5 млн — найменший показник за десятиліття. Поряд із цим попит на електромобілі та гібриди зріс на 39–43%. Найбільше електромобілів було продано у Європі, Китаї та США.

Вартість акумулятора електричного автомобіля може сягати 50% від загальної суми електромобіля, при цьому термін служби акумуляторів зараз становить від 1000 до 1500 циклів заряду/розряду (від 200 тис. до 500 тис. км), після чого вони вимагають заміни.