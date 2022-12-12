По данным лизинговой компании LeasePlan, несмотря на большую стоимость электромобилей, затраты на содержание значительно меньше, что снижает общую стоимость владения таким транспортом.

В результате резкого скачка цен на горючее в этом году стоимость владения и эксплуатации электромобиля сравнялась, а в некоторых случаях стала ниже, чем владение бензиновым или дизельным аналогом, сообщает Financial Times со ссылкой на данные лизинговой компании LeasePlan.

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В лизинговом парке LeasePlan около 1,9 млн автомобилей в 22 странах мира. Эксперты сопоставили эксплуатационные расходы и цены на аренду своих автомобилей, сравнив их по разным сегментам.

По данным компании, несмотря на более дорогой по сравнению с традиционными вариантами аккумуляторный двигатель, его эксплуатационные расходы в разы ниже из-за меньших затрат на обслуживание и дешевую заправку.

«Совокупная стоимость владения – ключевой момент, который может спровоцировать повсеместный переход на аккумуляторные автомобили. Электромобили почти во всех сегментах и странах Европы сейчас стоят столько же дешевле по совокупной стоимости владения, чем бензиновые или дизельные автомобили», — отмечают эксперты.

В LeasePlan подсчитали, что стоимость стандартного семейного автомобиля, такого как Ford Kuga, и его электрический аналог Škoda Enyaq равнялась или электромобиль стоил дешевле в 19 из 22 европейских стран, включая Великобританию, Францию, Германию и Нидерланды. Только в Польше, Италии и Чехии электрическая модель оказалась заметно дороже.

Среди небольших автомобилей, таких как Renault Megane и Kia Nero, затраты на электромобиль во Франции и Великобритании оказались значительно меньше (разница до €170 в месяц).

Так, по подсчетам LeasePlan, затраты на зарядку сегодня составляют около 15% от стоимости владения и эксплуатации электромобиля, а стоимость заправки дизельной модели составляет около 28% от общей стоимости владения. "Несмотря на инфляцию цен на энергоносители, стоимость топлива для электромобилей остается значительно ниже, чем для бензиновых и дизельных автомобилей", - подытожили эксперты.

После начала паники вокруг “коронавируса” и в связи с проблемами в логистике многие автомобильные компании столкнулись с нехваткой полупроводников и ростом цен на транспортировку грузов, в результате чего часть заводов была вынуждена сократить производство или уйти в простой. После 2022 года проблему усугубил рост на энергоносители из-за рекордной жары и военных действий Украины.

Так, по итогам 2020 года мировая продажа новых машин по ДВС снизилась на 14%, составив всего 66,5 млн — наименьший показатель за десятилетие. Наряду с этим спрос на электромобили и гибриды вырос на 39-43%. Больше всего электромобилей было продано в Европе, Китае и США.

Стоимость аккумулятора электрического автомобиля может достигать 50% общей суммы электромобиля, при этом срок службы аккумуляторов сейчас составляет от 1000 до 1500 циклов заряда/разряда (от 200 тыс. до 500 тыс. км), после чего они требуют замены.