Для этого специалисты по аэродинамике провели колоссальную работу и снизили коэффициент сопротивления до Cd=0,23.

ID.7 – первая электрическая модель от Volkswagen в верхнем среднем классе легковых автомобилей. Обтекаемая конструкция электрического седана Volkswagen ID.7 должна обеспечить дальность хода на одной заправке до 700 километров (WLTP).

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У автомобилей с кузовом седан, как ID.7, на форму кузова приходится около 50 процентов коэффициента лобового сопротивления Cd. Колеса и шины влияют на 30 процентов, днище – на 10 процентов, а функциональные отверстия, через которые воздух поступает в радиаторы в передней части автомобиля – тоже на 10 процентов.

То, что новый ID.7 является наиболее аэродинамической моделью ID на сегодняшний день, видно с первого взгляда, когда смотришь на силуэт пятиметрового автомобиля. Дизайнер Volkswagen Даниэль Шарфшвердт говорит: "При разработке ID.7 мы уделили больше внимания аэродинамике, чем любой другой модели. Это видно по низкой передней части, плавному перехода в капот и ветровому стеклу. Форма крыши напоминает купе, она сужается вниз, задняя часть также разработана для идеальных аэродинамических характеристик".

Еще на ранних стадиях разработки продукта была проделана интенсивная работа над дизайном экстерьера, а также над ходовой частью, колесами и другими мелкими деталями. Предпосылкой оптимальных результатов стало тесное сотрудничество между разработчиками и дизайнерами.



Аэродинамические достоинства ID.7

ID.7 имеет почти полностью закрытое днище. Это дополняется недавно разработанными спойлерами на передних колесах. Они устремляют воздух вдоль колес под автомобилем с минимальной турбулентностью. Воздушные завесы по бокам переднего бампера направляют воздух вокруг передней части автомобиля с минимальными потерями. Расширенные боковые пороги предотвращают попадание воздуха в подкапотное пространство и защищают задние шины от попадающих на них потоков воздуха. Кроме того, небольшие спойлеры и накладки направляют поток воздуха в днище.

На электромобилях колеса вносят значительный вклад в хорошую аэродинамику, к тому же нужно согласовать их форму с охлаждением тормозов. В результате колесные диски получились более закрытыми и поэтому обладают особенно хорошими аэродинамическими свойствами. Моделирование потока также использовалось при разработке контуров шины.

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В процессе комплексной аэродинамической разработки были учтены и другие аспекты. К ним относятся, например, функциональные отверстия спереди, через которые воздух поступает в радиаторы в передней части автомобиля. В ID.7 поток воздуха активно контролируется с помощью шторки радиатора, чтобы уменьшить аэродинамическое сопротивление.

Шторка с электроприводом открывается только в случае необходимости целенаправленного охлаждения силовых агрегатов и аккумулятора. Позади аэродинамическая эффективность обеспечивается идеальной формой задней двери, а также конструкцией диффузора и боковых разделительных кромок.

От компьютера к аэродинамической трубе

Первоначально основное внимание уделяется компьютерному моделированию. "В первый год разработки работа ведется только виртуально, с обновлениями примерно каждые две недели", – говорит Лансманн. Команда проектировщиков предоставляет данные CAD (Computer-Aided Design). Несколько тысяч процессоров вычисляют значение потока воздуха, в том числе для многочисленных деталей, таких как утопленные ручки дверей и аэродинамически спроектированные зеркала ID.7. "Мы заходим в аэродинамическую трубу только тогда, когда конструкция стабильна. Это может занять добрых полтора года после начала разработки", - говорит инженер-разработчик.

В аэродинамической трубе команда использовала глиняные модели Volkswagen в оригинальном размере ID.7. Новые разработки реализуются на модели с помощью фрезы с миллиметровой точностью – например, в случае смены задней части и разделительных кромок. С помощью прототипов деталей, изготовленных на 3D-принтере, команда Штефана Лансманна протестировала многочисленные варианты – например для внешних зеркал аэродинамической формы.

На ID.7 этот процесс позволил им оптимизировать верхнюю и нижнюю части корпуса зеркала и основание зеркала, чтобы добиться более низкого коэффициента лобового сопротивления с выдающимися аэродинамическими свойствами. Результатом этой тщательной работы стало значение Cd 0,23 – наилучший коэффициент аэродинамического сопротивления среди всего семейства Volkswagen ID.