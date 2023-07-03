Микроавтобус Volkswagen ID. Buzz приятно удивил экспертов "лосиным тестом".

Электромобили славятся своим низким центром тяжести, положительно сказывающимся на ездовых повадках. Причем это справедливо даже для микроавтобусов, доказавших Volkswagen ID. Buzz.

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В руках журналистов испанского издания km77 новинка проявила себя с лучшей стороны на «лосином тесте». В рамках заездов машина должна резко перестроиться – как при встрече с настоящим животным – к соседней полосе движения и вернуться к своей полосе.

В основе есть ID. Buzz лежит модульная платформа MEB, которую он разделяет с другими электрокарами Volkswagen. 204-сильный электромотор установлен на задней оси, питает его батарея емкостью 82 киловатт-часа, которая обеспечивает запас хода до 420 километров без подзарядки. И такой вариант оказался очень драйверским.

В лучшей попытке удержаться в пределах коридора с конусов эксперт смог лишь на скорости 76 километров в час. Однако это не повод для разочарования, поскольку минивэн фактически вложился в норматив. Из негативных моментов журналисты отметили крен и не очень чуткий руль.

Интересно, что ID.Buzz оказался хорошим и в слаломе – время 25,7 секунд оказалось лучше, чем у Volkswagen Multivan 1.4 eHybrid (26,5 секунд) и Land Rover Range Rover Sport P510e Autobiography, (26,1 секунд). Итак, в известной степени микроавтобус Volkswagen можно считать драйверской моделью.