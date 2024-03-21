Він доступний з двома колісними базами та двома акумуляторами. ID. Buzz GTX надійде в продаж у Європі цього літа.

Після дебюту моделей ID.4 і ID.5 GTX у 2021 році Volkswagen подвоїв свою лінійку високопродуктивних електромобілів ID.3 GTX і ID.7 GTX Tourer. Тепер за ним слідує спортивний електричний фургон від підрозділу комерційних транспортних засобів VW. Зустрічайте ID.Buzz GTX — більш потужну ітерацію сучасного Microbus.

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Мікроавтобус стандартно поставляється з повним приводом завдяки двом електромоторам. Клієнти можуть вибрати версію зі стандартною колісною базою в поєднанні з батареєю ємністю 79,0 кіловат-годин і модель з подовженою колісною базою, яка виграє від більш високого вмісту корисної енергії 86,0 кіловат-годин.

Подвійні двигуни видають 335 кінських сил, що дозволяє розганятися до сотні всього за 6,5 секунди для обох варіантів. Загалом, VW ID.Buzz GTX досягає електронно обмеженої швидкості 160 км/год.

Максимальна потужність зарядки буде залежати від акумулятора. Менший блок підтримує 185 кіловат, а оновлений пакет може приймати 200 кіловат. Основна батарея займає приблизно 25 хвилин, щоб зарядитися від 10 до 80 відсотків, тоді як більша батарея займає менше 30 хвилин.

Як і в інших моделях GTX, високопродуктивний ID.Buzz отримав низку стилістичних змін із оновленими бамперами, стільниковою решіткою радіатора та яскравим вишневим кольором. Є також ексклюзивні стандартні 19-дюймові колеса, які пропонуються разом із двома додатковими наборами нових 21-дюймових легкосплавних дисків. Його ще більше виділяють ті нижні фари у формі бумеранга, а також темні акценти, чорна обшивка стелі та спортивні сидіння.

В іншому сімейний вантажівка має трохи більший сенсорний екран (12,9 дюйма замість 12,0 дюйма), новий додатковий проекційний дисплей і сенсорні повзунки з підсвічуванням для кондиціонера та гучності. Вибирайте модель з довгою колісною базою, і VW запропонує за додаткову плату свій найбільший в історії панорамний люк, який перетворюється з непрозорого на прозорий одним натисканням кнопки.

VW привезе електричний фургон до Сполучених Штатів пізніше цього року виключно з подовженою колісною базою, трирядними сидіннями, акумулятором на 86,0 кВт-год, але без значка GTX. Еквівалентна американська модель матиме подвійний двигун і повний привід. Модель для США буде імпортована з Ганновера, Німеччина.