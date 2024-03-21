Он доступен с двумя колесными базами и двумя аккумуляторами. ID. Buzz GTX поступит в продажу в Европе этим летом.

После дебюта моделей ID.4 и ID.5 GTX в 2021 году Volkswagen удвоил свою линейку высокопроизводительных электромобилей ID.3 GTX и ID.7 GTX Tourer. Теперь за ним следует спортивный электрический фургон от подразделения коммерческих транспортных средств VW. Встречайте ID.Buzz GTX - более мощную итерацию современного Microbus.

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Микроавтобус стандартно поставляется с полным приводом благодаря двум электромоторам. Клиенты могут выбрать версию со стандартной колесной базой в сочетании с батареей емкостью 79,0 киловатт-часов и модель с удлиненной колесной базой, которая выигрывает от более высокого содержания полезной энергии 86,0 киловатт-часов.

Двойные двигатели выдают 335 лошадиных сил, что позволяет разгоняться до сотни всего за 6,5 секунды для обоих вариантов. В общем, VW ID.Buzz GTX достигает электронно ограниченной скорости 160 км/ч.

Максимальная мощность зарядки будет зависеть от аккумулятора. Меньший блок поддерживает 185 киловатт, а обновленный пакет может принимать 200 киловатт. Основная батарея занимает примерно 25 минут, чтобы зарядиться от 10 до 80 процентов, тогда как более крупная батарея занимает менее 30 минут.

Как и в других моделях GTX, высокопроизводительный ID.Buzz получил ряд стилистических изменений с обновленными бамперами, сотовой решеткой радиатора и ярким вишневым цветом. Есть также эксклюзивные стандартные 19-дюймовые колеса, которые предлагаются вместе с двумя дополнительными наборами новых 21-дюймовых легкосплавных дисков. Его еще больше выделяют те нижние фары в форме бумеранга, а также темные акценты, черная обшивка потолка и спортивные сиденья.

В остальном семейный грузовик имеет немного больший сенсорный экран (12,9 дюйма вместо 12,0 дюйма), новый дополнительный проекционный дисплей и сенсорные ползунки с подсветкой для кондиционера и громкости. Выбирайте модель с длинной колесной базой, и VW предложит за дополнительную плату свой самый большой в истории панорамный люк, который превращается из непрозрачного в прозрачный одним нажатием кнопки.

VW привезет электрический фургон в Соединенные Штаты позже в этом году исключительно с удлиненной колесной базой, трехрядными сиденьями, аккумулятором на 86,0 кВт-ч, но без значка GTX. Эквивалентная американская модель будет иметь двойной двигатель и полный привод. Модель для США будет импортирована из Ганновера, Германия.