Volkswagen представил сразу две новинки: ID.3 GTX и ID.7 GTX Tourer. Если первый является просто более мощной версией ID.3 с хорошей комплектацией и улучшенным дизайном, то ID.7 GTX Tourer вызывает гораздо больше интереса, поскольку становится самым мощным серийным универсалом марки.

Первый электрический универсал от VW обеспечивает ошеломляющую мощность от пары электродвигателей, и имеет полный привод. Большую часть работы выполняет задний двигатель, поскольку он производит 282 л.с., тогда как передний двигатель имеет еще 107 л.с.

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Немецкий бренд утверждает, что передний электромотор включается только при необходимости и оживает за доли секунды. Передача мощности достигается с помощью электронных блокировок дифференциала и специального контроллера полного привода.

Настройка с двойным двигателем помогает ID.7 GTX Tourer буксировать до 1400 кг, тогда как вариант с задним приводом и одним двигателем, представлен в прошлом месяце, может тянуть только 1000 кг.

В то время как меньшая модель также поставляется с батареей на 77,0 киловатт-часов в своей базовой форме, GTX получает обновленную 86,0-киловатт-часовую батарею в стандартной комплектации. Его можно заряжать до 200 киловатт с помощью постоянного тока, что обеспечивает заряд от 10 до 80 процентов менее чем за полчаса.

Максимальный запас хода не упоминается, но мы считаем, что он менее эффективен, чем заднеприводная модель с большей батареей, которая может преодолеть 685 км по циклу WLTP.

Как ни странно, VW не предоставляет никаких деталей о производительности. По нашим оценкам, разгон до сотни достигается за пять секунд, учитывая обычный хэтчбек ID.7 с задним приводом, в версии на 282 л.с. ускоряется за шесть с половиной секунд.

Как и ID.3 GTX, также представлен сегодня, ID.7 GTX Tourer имеет немного более спортивный вид с обновленными бамперами, глянцевыми черными акцентами и специальными колесами. Электрический спортивный универсал получает 20-дюймовые легкосплавные диски в стандартной комплектации, но вы можете выбрать более крупный 21-дюймовый комплект. Интерьер украшен красными акцентами, а также логотипами GTX на сиденьях и рулевом колесе.

Вы не жертвуете практичностью, покупая GTX, поскольку он имеет такой же грузовой объем 603 л, как и стандартный ID.7 Tourer. То же самое касается и сложенных задних сидений, увеличивая максимальный объем багажа до 1713,169 л. Подобно обычному электрическому универсалу, великолепный панорамный люк, доступен за дополнительную плату, превращается из непрозрачного в прозрачный.