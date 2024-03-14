Volkswagen представив одразу дві новинки: ID.3 GTX та ID.7 GTX Tourer. Якщо перший є просто потужнішою версією ID.3 з гарною комплектацією і покращеним дизайном, то ID.7 GTX Tourer викликає більше цікавості, оскільки стає найпотужнішим серійним універсалом марки.

Перший електричний універсал від VW забезпечує загальну потужність понад 300 к.с. від пари електродвигунів та має повний привід. Більшу частину роботи виконує задній двигун, оскільки він виробляє 282 к.с., тоді як передній двигун має ще 107 к.с.

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Німецький бренд стверджує, що передній електромотор включається лише за потреби та оживає за частки секунди. Передача потужності досягається за допомогою електронних блокувань диференціалу та спеціального контролера повного приводу.

Налаштування з подвійним двигуном допомагає ID.7 GTX Tourer буксирувати до 1400 кг, тоді як варіант із заднім приводом і одним двигуном, представлений минулого місяця, може тягнути лише 1000 кг.

У той час як менша модель також поставляється з батареєю на 77,0 кіловат-годин у своїй базовій формі, GTX отримує оновлену 86,0-кіловат-годинну батарею в стандартній комплектації. Його можна заряджати до 200 кіловат за допомогою постійного струму, що забезпечує заряд від 10 до 80 відсотків менш ніж за півгодини.

Максимальний запас ходу не згадується, але ми вважаємо, що він менш ефективний, ніж задньопривідна модель із більшою батареєю, яка може подолати 685 км за циклом WLTP.

Як не дивно, VW не надає жодних деталей про продуктивність. За нашими оцінками, розгін від 0 до сотні досягається або за шість секунд, або за п’ять секунд, враховуючи звичайний хетчбек ID.7 із заднім приводом, і лише версія на 282 к.с. прискорюється за шість з половиною секунд.

Як і ID.3 GTX, також представлений сьогодні, ID.7 GTX Tourer має трохи більш спортивний вигляд з оновленими бамперами, глянцевими чорними акцентами та спеціальними колесами. Електричний спортивний універсал отримує 20-дюймові легкосплавні диски в стандартній комплектації, але ви можете вибрати більший 21-дюймовий комплект. Інтер’єр прикрашений червоними акцентами, а також логотипами GTX на сидіннях і кермі.

Ви не жертвуєте практичністю, купуючи GTX, оскільки він має такий же вантажний об’єм 603 л, як і стандартний ID.7 Tourer. Те ж саме стосується і складених задніх сидінь, збільшуючи максимальний об’єм багажу до 1713 л. Подібно до звичайного електричного універсала, чудовий панорамний люк, доступний за додаткову плату, перетворюється з непрозорого на прозорий.

Оскільки VW вже виключив поставку звичайного ID.7 Tourer до Сполучених Штатів, не затримуйте дихання, щоб побачити похідну GTX. У Європі електричний спортивний універсал надійде в продаж цієї весни.