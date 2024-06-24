Американская версия Volkswagen IDBuzz будет больше, но дешевле европейской

В ближайшее время этот автомобиль появится в дилерских центрах США, где в июне прошлого года он был представлен широкой публике. Минивэн предстанет перед поклонниками бренда с более длинной колесной базой, чем европейская двухрядная модель.

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За короткое время после официального дебюта в марте 2022 года (см. видео ниже) микроавтобус Volkswagen стал хитом благодаря своей универсальности и размерам. Об этом пишет electrek.co.

Теперь на рынок США и Европы выйдет трехрядный ID.Buzz. Он получит большую батарею (91 кВт-ч) для дополнительной мощности, чтобы справиться с дополнительной нагрузкой. На американском рынке будет доступен в трех комплектациях: Pro S, Pro S Plus и начального уровня.

Ларс Краузе, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу VW Commercial Vehicles, возлагает большие надежды на новый трехрядный электрический фургон. В интервью немецкому автомобильному издательству Automobilwoche Краузе сказал, что с новыми вариантами ID.Buzz, такими как трехрядная модель, VW ожидает быстрого увеличения производства.

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После выпуска в прошлом году всего 35 000 моделей VW ожидает, что производство ID.Buzz превысит 100 000 в среднесрочной перспективе. Это более чем вдвое больше прошлогоднего.

"Во второй половине года мы хотим создать вдвое больше ID.Buzz. Большие надежды появляются в связи с появлением новых вариантов, включая трехрядные модели и модели GTX. Volkswagen также постепенно прекращает выпуск T6. 1, что откроет производственные мощности. В Ганновере будем производить только две модели: Multivan и ID", – пояснил Краузе.

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По словам Краузе, со временем ID.Buzz "должен будет сделать большой вклад в загрузку мощностей завода, потому что в среднесрочной перспективе производство ID. Buzz, который мы создаем в Ганновере для всего мирового рынка, должен быть в шестизначном диапазоне".

Краузе считает, что 100 тысяч это реалистично, поскольку ID.Buzz достигает новых рынков, таких как США. VW также планирует еще более дешевый ID.Buzz начального уровня, чтобы удовлетворить спрос.

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Надежда на запрос оправдывается – транспортное средство соответствует нише, которая сейчас не обслуживается электромобилями. Со временем продажи ID.Buzz стремительно упадут, если Honda или Toyota выпустят электрический минивэн, поскольку в Buzz не хватает грузового пространства за третьим рядом, а это для семейных поездок очень важно.

ID.Buzz начального уровня будет включать меньшую батарею на 62 кВт-ч. Однако VW еще не установил цену на новую модель. Поставки первых моделей ID.Buzz начнутся в ближайшие несколько месяцев в США. ID.Buzz с длинной колесной базой также будет доступен в Европе.

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Ожидается, что электрический фургон VW будет стоить более 50 000 долларов в США. В Германии ценник на ID.Buzz будет стартовать от 64 600 евро (69 000 долларов), включая НДС.

Фото: Volkswagen