Немецкие тюнеры нашли способ сделать VW ID.Buzz более дальнобойным.

Тюнинг-ателье ABT хорошо известно своими проектами, большинство из которых основано на автомобилях концерна VW. Недавно компания также положила начало собственному подразделению, специализирующемуся на электрокарах под названием e-Line. Ему было доверено отвечать за проект на базе Volkswagen ID.Buzz.

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На первый взгляд, микроавтобус выглядит вполне обычным, но изменения будут хорошо видны, если посмотреть на его крышу.

Там установлены солнечные батареи, обеспечивающие до 600 Вт пиковой мощности при оптимальных условиях. По расчетам ABT, это может помочь проезжать машиной почти на 2900 километров в год больше обычного.

Кроме того, ABT планирует производить панели для установки сбоку автомобиля, что позволит увеличить мощность до 1000 Вт, сгенерировав за год электричество, которое хватает на преодоление без подзарядки более 3200 километров.

Солнечными панелями можно будет укомплектовать любую модификацию ID.Buzz, включая кемперы или калифорнийскую версию, которая появится в 2025 году. В таких случаях их можно использовать для питания холодильника, освещения или других устройств.

Ожидается, что панели пойдут в производство в начале 2024 года, а их монтаж в заводских условиях обеспечит Volkswagen.