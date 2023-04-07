Німецькі тюнери знайшли спосіб зробити VW ID.Buzz більш далекобійним.

Тюнінг-ательє ABT добре відоме своїми проектами, більшість з яких заснована на автомобілях концерну VW. Нещодавно компанія також започаткувала власний підрозділ, що спеціалізується на електрокарах під назвою e-Line. Йому було доручено відповідати за проект на базі Volkswagen ID.Buzz.

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На перший погляд, мікроавтобус виглядає цілком звичайним, але зміни будуть добре видно, якщо подивитися на його дах.

Там встановлені сонячні батареї, які забезпечують до 600 Вт пікової потужності за оптимальних умов. За розрахунками ABT, це може допомогти проїжджати машиною майже на 2900 кілометрів на рік більше, ніж зазвичай.

Крім того, ABT планує виробляти панелі для встановлення збоку автомобіля, що дозволить збільшити потужність до 1000 Вт, згенерувавши за рік електрику, яка вистачає на подолання без підзарядки понад 3200 кілометрів.

Сонячними панелями можна буде укомплектувати будь-яку модифікацію ID.Buzz, включаючи кемпери або каліфорнійську версію, яка з'явиться в 2025 році. У таких випадках їх можна використовувати для живлення холодильника, освітлення чи інших приладів.

Очікується, що панелі підуть у виробництво на початку 2024 року, а їх монтаж у заводських умовах забезпечить Volkswagen.