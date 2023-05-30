Компания Volkswagen показала тизер удлиненного электрического минивена ID.Buzz. Минивэн дебютирует через несколько дней, а основным рынком для него станут США.

От европейского ID.Buzz новинка отличится тремя рядами сидений и силовой установкой, которая, по слухам, станет двухмоторной, как на будущем iD.Buzz GTX. Другие подробности станут известны после премьеры, запланированной на 2 июня.

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Первый в истории Volkswagen Bus Day станет площадкой для премьеры нового iD.Buzz LWB. Аббревиатура вряд ли становится официальной, но она в полной мере передает суть: у такого минивэна будет увеличена колесная база, а заодно и третий ряд сидений. Электрокар в ближайшее время выйдет на североамериканский рынок, но технические детали станут известны только 2 июня.

Не исключено, что трехрядный iD.Buzz получит более емкую тяговую батарею, а также электромотор APP550, дебютировавший на литфбеке ID.7 и настроенный на отдачу 286 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Кроме того, ходили слухи, что минивэну достанется двухмоторный полный привод, ранее заявленный в том числе для ID.Buzz GTX (340 л.с.)

С двумя моторами ID.Buzz мог бы стать лучшей реинкарнацией Renndienst – сервисных фургончиков на базе T1 и T2, которые Porsche использовала на Mille Miglia, Marathon de la Route, Targa Florio и 24 Hours of Le Mans. Сейчас в качестве современных Renndienst выступает ID. Buzz 1st Max с 204-сильным электромотором и батареей емкостью 77 киловатт-часов. Машины планируют использовать в качестве шаттлов, для рекламных целей и в праздничных мероприятиях, ведь Porsche в этом году исполняется 75 лет.