Компанія Volkswagen показала тизер подовженого електричного мінівену ID.Buzz. Мінівен дебютує за кілька днів, а основним ринком для нього стануть США.

Від європейського ID.Buzz новинка відзначиться трьома рядами сидінь та силовою установкою, яка, за чутками, стане двомоторною, як на майбутньому iD.Buzz GTX. Інші подробиці стануть відомими після прем'єри, запланованої на 2 червня.

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Перший в історії Volkswagen Bus Day стане майданчиком для прем'єри нового iD.Buzz LWB. Абревіатура навряд чи стає офіційною, але вона повною мірою передає суть: у такого мінівена буде збільшена колісна база, а заразом і третій ряд сидінь. Електрокар найближчим часом вийде на північноамериканський ринок, але технічні деталі стануть відомі лише 2 червня.

Не виключено, що трирядний iD.Buzz отримає більш містку тягову батарею, а також електромотор APP550, який дебютував на літфбеку ID.7 і налаштований на віддачу 286 кінських сил і 550 Нм крутного моменту. Крім того, ходили чутки, що мінівену дістанеться двомоторний повний привід, раніше заявлений у тому числі для ID.Buzz GTX (340 к.с.)

З двома моторами ID.Buzz міг би стати найкращою реінкарнацією Renndienst – сервісних фургончиків на базі T1 і T2, які Porsche використовувала на Mille Miglia, Marathon de la Route, Targa Florio та 24 Hours of Le Mans. Зараз у ролі сучасних Renndienst виступає ID. Buzz 1st Max з 204-сильним електромотором та батареєю ємністю 77 кіловат-годин. Машини планують використовувати у ролі шатлів, для рекламних цілей та у святкових заходах, адже у Porsche цьогоріч 75-та річниця.