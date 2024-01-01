Volkswagen виявив проблему з програмним забезпеченням у Golf та Atlas

Як передає Autoevolution, до відкличної кампанії потрапили Golf GTI, Golf R, Atlas, Atlas Cross Sport, які були випущені з конвеєра з 9 вересня 2021 року по 16 березня 2024 року. Усі ці моделі мають проблемні версії програмного забезпечення 1890, 1896, 1898, 1899, 1900, 1939, 1940 і 1941.

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Центральні блоки інформаційно-розважальної системи постачає LG Electronics, однак Volkswagen не згадує, хто саме розробив програмне забезпечення. Американський підрозділ почав розглядати проблему після повідомлення Національного управління безпеки дорожнього руху США в серпні 2023 року.

Після цього було розроблено нове програмне забезпечення версії 1969 для покращення надійності системи. Загалом до Volkswagen надходило 499 гарантійних претензій. Тепер власники автомобілів, що потрапили до відкличної кампанії, зможуть безкоштовно виправити проблему у дилерів.

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Автовиробник зазначає, що для оновлення системи потрібно близько години. Листи з повідомленнями для власників будуть надіслані 23 до 23 серпня. Також водії зможуть перевірити VIN-код на порталі VW, або зв’язатись з найближчим дилером та повідомити номер телефоном.