Фургоны Volkswagen T5 в войсках в авторитете: что привлекает в этих машинах

Только за вчерашний день, 4 июля, в войска отправлено 14, позавчера – 5 и три дня назад – 15 бусиков. Такую статистику можно заметить на странице MK Foundation в Facebook.

В первом случае технику получили четыре боевых подразделения – из механизированных бригад им. генерал-хорунжего Марка Безручко и им. князя Владимира Мономаха, Отдельной Степной бригады и радиотехнического батальона.

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Во втором случае бусами Volkswagen T5 прирос батальон "Свобода", а в третьем – подразделение Отдельного специального полка "Рейнджер", о чем 1 июля даже появилось коротенькое видео (см. ниже).

Вся техника отправлена в войска в темно-серой расцветке матового оттенка и традиционными надписями на бортах принадлежности к MK Foundation и партнерским организациям.

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Упомянутый выше Volkswagen T5 относится к пятому поколению фургонов серии Transporter T5, на сегодняшний день считается самым популярным коммерческим автомобилем на украинском рынке. И это не голые слова.

Если в гражданском использовании его прямые вертикальные положения стенок кузова, ровный пол и всевозможные крепления для фиксации грузов делают авто серии Т5 идеальным транспортом для малотоннажных перевозок, то в армейцев эти особенности имеют еще большие преимущества.

Главное, что фургон является универсальным транспортным средством как для перевозки личного состава, так и для логистических задач в прифронтовой и фронтовой зоне.

Армейцы ценят Т5 за добротную подвеску – впереди независимую McPherson и сзади двухрычажную. Эта ходовая хорошо настроена и прекрасно справляется с неровностями на бездорожье или обычной грунтовке, автомобиль устойчив при резких поворотах.

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При этом ходовая выносливая и имеет хороший ходовой ресурс. Резинки на задней подвеске заменяют раз в 120 тыс. км, как и амортизаторы и сайлентблоки спереди. Шаровые опоры и подшипники безотказно ходят 100 тысяч и более километров.

Двигатели по мощности могут быть от 115 до 200 и более л.с. и с объемом от 1,9 до 3,2 л. Микроавтобусы комплектуются как бензиновыми, так и дизельными моторами. В любой версии техника надежная и экономичная.

Фото: MK Foundation