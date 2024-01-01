Фургони Volkswagen T5: що у цих машинах приваблює військових

Тільки за вчорашній день, 4 липня, у війська відправлено 14, позавчора – 5 і три дні тому – 15 бусиків. Таку статистику можна помітити на сторінці MK Foundation в Facebook.

У першому випадку техніку отримали чотири бойові підрозділи – з механізованих бригад ім. генерал-хорунжого Марка Безручка та ім. князя Володимира Мономаха, Окремої Степової бригади та радіотехнічного батальйону.

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У другому випадку бусами Volkswagen T5 приріс батальйон "Свобода", а у третьому – підрозділ Окремого спеціального полку "Рейнджер", про що 1 липня навіть з’явилося коротеньке відео (див. нижче).

Уся техніка відправлена у війська в темно-сірій кольористиці матового відтінку й традиційними написами на бортах належності до MK Foundation та партнерських організацій.

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Згаданий вище Volkswagen T5 належить до п'ятого покоління фургонів серії Transporter T5. Він вважається найпопулярнішим комерційним автомобілем на українському ринку. І це не голі слова.

Якщо у цивільному використанні його прямі вертикальні положення стінок кузова, рівна підлога та всілякі кріплення для фіксації вантажів роблять авто серії Т5 ідеальним транспортом для малотоннажних перевезень, то в армійців ці особливості мають ще більші переваги.

Головне, що фургон є універсальним транспортним засобом як для перевезення особового складу, так і для логістичних завдань у прифронтовій та фронтовій смузі.

Армійці цінують Т5 за добротну підвіску – попереду незалежну McPherson і позаду двохважільну. Ця ходова добре налаштована і чудово справляється з нерівностями на бездоріжжі чи звичайній ґрунтівці, автомобіль стійкий під час різких поворотів.

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При цьому ходова витривала й має гарний ходовий ресурс. Гумки на задній підвісці замінюють раз на 120 тис. км, як і амортизатори та сайлентблоки спереду. Шарові опори й підшипники безвідмовно відходжують по 100 тисяч і більше кілометрів.

Щодо двигунів, то вони за потужністю можуть бути від 115 до 200 і більше к.с. та з об'ємом від 1,9 до 3,2 л. Мікроавтобуси комплектуються як бензиновими, так і дизельними моторами. У будь-якій версії техніка надійна та економічна.

Фото: MK Foundation