З’явились перші офіційні зображення нового електрокросовера від Volkswagen

Як передає CarsNewsChina, очікується, що новий автомобіль буде офіційно представлений у середині липня. Кросовер буде доступний у двох комплектаціях на вибір із запасом ходу 621 км та 565 км.

Читайте також: Volkswagen пересаджує топменеджерів з Porsche на Volkswagen та Audi

Німецький автовиробник має до 2027 році запровадити лінійку автомобілів суббренду ID.UX, яка налічуватиме 5 електромобілів й буде орієнтована на молодь. Volkswagen ID.UNYX стане її першим представником.

Кросовер має різноманітні золоті елементи, зокрема золотий логотипи Volkswagen з підсвіткою, наскрізну світлову смугу, яка з’єднує світлодіодні фари й ліхтарі, приховані дверні ручки й агресивні бампери з повітрозабірниками, Крім того, модель має чорні передні стійки даху, що створюють візуальний ефект плаваючого даху.

Також цікаво: Фургони Volkswagen T5: що у цих машинах приваблює військових

Згідно з розсекречених звітів, Volkswagen ID.UNYX, фактично, є братом Cupra Tavascan й має розміри 4663/1860/1610 мм, у довжину, ширину та висоту відповідно, колісну базу в 2766 мм й споряджену масу в 2166 чи 2266 кг залежно від комплектації.

Volkswagen ID.UNYX пропонуватиметься у двох версіях з моно- та повним приводом. Одномоторний варіант матиме електромотор потужністю 228 к.с., тоді як повнопривідний варіант матиме загальну потужність двох електромоторів в 335 к.с.

Читайте також: Volkswagen виявив проблему з програмним забезпеченням в Golf та Atlas

Обидва варіанти використовують трикомпонентні літієві акумулятори ємністю 82,4 кВт/год, розроблені CATL. Залежно від силової установки запас ходу становить 621 км у монопривідної моделі та 565 км у версії з повним приводом.