Volkswagen пересаджує топменеджерів з Porsche на Volkswagen та Audi

Volkswagen позбавив топменеджерів преміальних службових авто
Концерн Volkswagen позбавив своїх топменеджерів службових автомобілів марки Porsche. Виняток зроблено для топменеджерів самої Porsche та членів правління Volkswagen AG, наприклад, для боса Volkswagen Олівера Блюма.
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Журналісти з’ясували, що менеджери Volkswagen часто повертали дорогі службові автомобілі «у зношеному стані», а тепер автогігант не може собі дозволити таку розкіш. Наприкінці 2023 року було узгоджено програму скорочення витрат на мільярд доларів, і витрати на персонал теж вирішили урізати.
Не всі співробітники погодилися з рішенням Volkswagen надати їм простіші автомобілі: у трудовому суді Брауншвейга вже є позови, в яких працівники автомобільної корпорації не погоджуються з погіршенням умов контракту. Також у судовому порядку намагаються повернути бонуси до зарплатні – їх Volkswagen теж скоротив.
Керівники Volkswagen, яких позбавили службових Porsche, можуть собі дозволити купити автомобілі преміальної марки, впевнений член ради директорів автогіганта. До того ж про повну відмову від практики видачі службових машин не йдеться, просто Porsche будуть замінені на Audi або Volkswagen.