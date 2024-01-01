Volkswagen пересаживает топ-менеджеров из Porsche на Volkswagen и Audi

Концерн Volkswagen лишил своих топ-менеджеров служебных автомобилей марки Porsche. Исключение сделано для топ-менеджеров самой Porsche и членов правления Volkswagen AG, например, для босса Volkswagen Оливера Блюма.

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Журналисты выяснили, что менеджеры Volkswagen часто возвращали дорогие служебные автомобили "в изношенном состоянии", а теперь автогигант не может себе позволить такую роскошь. В конце 2023 года была согласована программа сокращения расходов на миллиард долларов, и расходы на персонал тоже решили урезать.

Не все сотрудники согласились с решением Volkswagen предоставить им более простые автомобили: в трудовом суде Брауншвейга уже есть иски, в которых работники автомобильной корпорации не соглашаются с ухудшением условий контракта. Также в судебном порядке пытаются вернуть бонусы к зарплате – их Volkswagen тоже сократил.

Руководители Volkswagen, которых лишили служебных Porsche, могут себе позволить купить автомобили премиальной марки, уверен член совета директоров автогиганта. К тому же о полном отказе от практики выдачи служебных машин речь не идет, просто Porsche будут заменены на Audi или Volkswagen.