Volkswagen Passat пройшов краш-тест Euro NCAP: відео

Європейська програма оцінки нових автомобілів, більш відома як Euro NCAP, провела перевірку нового Volkswagen Passat. Універсал тестували у чотирьох категоріях: захист дорослих пасажирів, захист дітей, безпека інших учасників дорожнього руху та системи безпеки.

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Найкращий результат в 93% Passat показав в категорії захисту дорослих пасажирів. Він також досяг дуже хороших результатів у трьох інших категоріях: захист дітей -87%, безпека пішоходів - 83% і системи безпеки - 80%.

Як повідомляє Volkswagen, таких результатів вдалось досягти завдяки чудовому оснащенню системами активної безпеки у стандартній комплектації. Вони включають систему автономного екстреного гальмування Front Assist, Side Assist (система зміни смуги руху), Lane Assist (система утримання в смузі) та адаптивний круїз-контроль.

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До цього списку також входять Park Distance Control (система попередження про перешкоду), камера заднього виду й система розпізнавання дорожніх знаків. Відповідно до вимог Euro NCAP, новий Volkswagen Passat також виявляти дітей, які залишилися в автомобілі.