Volkswagen Amarok першого покоління повернувся на конвеєр

Як передає Carscoops, Volkswagen Argentina опублікував офіційне зображення моделі. Відомо, що виробництво пікапа вже відновили. Компанія позиціонує його, як модель 3-го покоління, проте насправді масштабний фейсліфт першого покоління.

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Цікаво, що VW Amarok другого покоління, який створено на базі Ford Ranger, вже доступний на різних світових ринках, зокрема у Європі. Зображення пікапа дозволяє зрозуміти, що Volkswagen суттєво змінив передню частину, надавши авто свіжих стилістичні елементи від останніх моделей VW.

Виробнича лінія старого VW Amarok V6 на заводі в Хенераль Пачеко в Аргентині

Amarok отримав нові фари й фірмову світлову смугу Volkswagen. Окрім цього, пікап має новий дизайн легкосплавних дисків. Очікується, що зміни дизайну задньої частини будуть незначними, ймовірно, зосередженими на стилі задніх ліхтарів.

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Жодних технічних подробиць моделі не розкривають, проте інсайдери повідомляють, що новинка використовуватиме агрегати старого авто. Йдеться про турбодизельні 3,0-літровий V6 та менший 2,0-літровим чотирициліндровим агрегат. Швидше за все, VW продовжить пропонувати версії вантажівки з однією та подвійною кабіною.