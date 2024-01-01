Volkswagen Amarok первого поколения вернулся на конвейер

Как передает Carscoops, Volkswagen Argentina опубликовал официальное изображение модели. Известно, что производство пикапа уже возобновили. Компания позиционирует его, как модель 3-го поколения, однако на самом деле масштабный фейслифт первого поколения.

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Интересно, что VW Amarok второго поколения, который создан на базе Ford Ranger, уже доступен на различных мировых рынках, в частности в Европе. Изображение пикапа позволяет понять, что Volkswagen существенно изменил переднюю часть, придав авто свежих стилистические элементы от последних моделей VW.

Производственная линия старого VW Amarok V6 на заводе в Хенераль Пачеко в Аргентине

Amarok получил новые фары и фирменную световую полосу Volkswagen. Кроме этого, пикап имеет новый дизайн легкосплавных дисков. Ожидается, что изменения дизайна задней части будут незначительными, вероятно, сосредоточенными на стиле задних фонарей.

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Никаких технических подробностей модели не раскрывают, однако инсайдеры сообщают, что новинка будет использовать агрегаты старого авто. Речь идет о турбодизельном 3,0-литровом V6 и меньшем 2,0-литровом четырехцилиндровом агрегате. Скорее всего, VW продолжит предлагать версии грузовика с одной и двойной кабиной.