Volkswagen представив новий електричний кросовер ID.UNYX

Як розповідає Volkswagen, електромобіль буде продаватись в спеціально розроблених 40 дилерських центрах у 20 містах для покупців, орієнтованих на життя у мегаполісах Китаю. Компанія також зазначила, що лінійка UNYX поповниться 4 новими моделями протягом наступних трьох років.

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Кросовер був створений зусиллями Volkswagen Smart E-Mobility Hub й збиратиметься на заводі у Хефеї. Новий ID.UNYX є першим серійним автомобілем Volkswagen зі спеціальним 3D-аватаром, що підтримує інтегрований штучний інтелект і який можна налаштувати як персонального помічника.

Його зовнішній вигляд можна адаптувати на власний розсуд, а голос аватара можна налаштувати на основі людського голосу. Як заявляє Volkswagen, кросовер оснащений електродвигуном на 286 кінських сил, який розміщено на задній осі та батареєю ємністю 77 кВт-год. Запас ходу становить 621 км (за циклом CLTC).

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Також автовиробник повідомив, що згодом лінійка розшириться повнопривідною версією, яка матиме потужність в 340 кінських сил. Впізнати новий Volkswagen ID.UNYX можна за золотистими логотипом і назвою моделі, а також фірмовими світловими смугами, що поєднують фари й ліхтарі. Автовиробник розкриє більше подробиць про нову модель згодом.