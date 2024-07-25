Безпілотні Volkswagen ID.4 вже їздять вулицями Пекіна: відео

Як передає CarNewsChina, за кермом автомобіля в цей момент перебував генеральний директор Horizon Robotics доктор Ю Кай, а його пасажиром був очільник Volkswagen China Ральф Брандштеттер.

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Очевидно, що зйомка була запланована заздалегідь, проте неочікувано в Пекіні пішла сильна злива, яка тривали 30 годин. У районі на північному заході, де розташована штаб-квартира Horizon Robotics, зафіксували одні з найсильніших опадів у місті, які досягли 30 мм. Попри це, система автономного водіння впоралась з такими складними погодними умовами й очільнику Horizon Robotics не довелось втручатись в керування.

Однак, через жвавий пекінський трафік, автопілот поставав перед незначними труднощами. На кадрах помітно, що в якийсь момент електромобіль виїхав на складене перехрестя й повільно рухався до центру, хоча поворот ліворуч, який він хотів зробити, був заблокований автомобілем, що їхав безпосередньо попереду. Коли автівка рушила, ID.4 завершив маневр.

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Інші ситуації, з якими зіткнувся автомобіль були пов’язані з автобусною смугою. Коли система успішно розпізнавала, що крайня права смуга призначена виключно для громадського транспорту, електромобіль перелаштовувався вліво.

Через активне будівництво у більшості китайських міст виникає проблема використання тимчасових доріг навколо будівельного майданчика. В таких випадках дорога всіяна як старою, так і новою розміткою, що спричиняє помилку в роботі автопілоту. Це серйозна проблема для розробників програмного забезпечення автономних систем водіння.

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Втім, на відео помітно, що Horizon SuperDrive вдало впоралась з інтенсивним трафіком. Варто зазначити, що наразі ця система не встановлюється на серійні автомобілі ID.4. Однак, її появу в автомобілях Volkswagen не слід виключати, адже в 2022 році VW зі своєю дочірньою компанією Cariad, уклав партнерство з Horizon Robotics для вдосконалення ADAS і систем автономного водіння.