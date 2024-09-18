Концерн Volkswagen останавливает целый завод из-за неисправности ручек в ID4

Volkswagen планирует временно прекратить производство ID.4 на своем заводе в Чаттануге, Теннеси, после общенационального отзыва почти 100 000 моделей. Согласно заявлению VW, примерно 200 работников завода получат отпуск, пишет Elektrek.

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Первый ID.4 сошел с конвейера на заводе VW в Чаттануге, штат Теннеси, в июле 2022 года. Тогда Volkswagen заявил, что собирается нанять 1000 новых работников для увеличения производства.

Чуть больше чем через два года Volkswagen временно приостанавливает производство, отзывая около 100 000 моделей ID.4 по всей стране.

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В заявлении Volkswagen говорится, что временная остановка производства ID.4 приведет к увольнению около 200 работников завода в Чаттануге. Во время отпуска, который начнется 23 сентября, компания планирует поддерживать работников доплатой по безработице и 80% базовой компенсации.

По словам Volkswagen, остановка производства может продлиться до начала следующего года, до решения проблемы с ручками.

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Volkswagen работает с дилерами, чтобы найти быстрое решение проблемы. Отзыв, о котором сообщалось в начале этого месяца, потенциально может повлиять на 98 806 моделей ID.4 в США из-за неисправности дверных ручек.

В письме компании в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) указано, что через дверные ручки вода может попасть в печатную плату, что может привести к неожиданному открытию дверей.

Volkswagen ID.4 – производство в США. Фото Volkswagen



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В компании добавили, что ID.4 "остается одним из самых продаваемых электромобилей в Америке". Однако не все так оптимистично. Во втором квартале 2024 года Volkswagen продал 5690 моделей ID.4 в США, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи VW ID.4 упали на 28% в первой половине 2024 года: в США было продано 11 857 моделей, по сравнению с 16 448 в прошлом году.