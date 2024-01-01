Пассажиры "кубика" Mercedes могут выпасть во время движения

Mercedes-Benz USA объявил об отзыве небольшого количества внедорожников G 550 и G 63. Роскошные внедорожники, о которых идет речь, получат замену защелки для задней двери со стороны пассажира.

В чем проблема с защелкой? Задняя дверь со стороны пассажира может неожиданно открыться во время движения, сообщает Autoevolution. Но это еще не все. Согласно сообщению дилера, попытка открыть дверь с чрезмерной силой с включенной блокировкой безопасности от детей может привести к деформации внутренних компонентов. Деформированные элементы замка могут препятствовать открыванию дверей изнутри.

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Все началось в январе 2021 года, после того, как дилер в США запросил у завода информацию о том, как получить запасные части для защелки задней двери пассажира. Дальнейшее расследование выявило множество гарантийных претензий, касающихся работы оригинальной и заменяемой защелки, что побудило Mercedes-Benz AG собрать специальную рабочую группу.

В конце концов, немецкий автопроизводитель из Штутгарта признал, что причиной отзыва является дефект конструкции и отклонения в допуске в расположении защелки и фиксатора замка.

Mercedes-Benz G-Class Edition 550 для рынка США / Фото Mercedes-Benz



В июне 2024 года специалисты по безопасности провели тщательный анализ, чтобы отследить наличие подозрительных деталей в конкретных автомобилях. Таких обнаружили 134 экземпляра моделей G 550 и G 63 для рынка США.

Указанные транспортные средства были выпущены с 2 августа 2018 года по 6 декабря 2022 года. Все задвижки заменят дилеры, как только машины попадут к ним на СТО.