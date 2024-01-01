Пасажири "кубика" Mercedes можуть випасти під час руху

Mercedes-Benz USA оголосив про відкликання невеликої кількості позашляховиків G 550 і G 63. Розкішні позашляховики, про які йде мова, отримають заміну засувки для задніх дверей з боку пасажира.

У чому проблема із засувкою? Задні двері з боку пасажира можуть несподівано відкритися під час руху, повідомляє Autoevolution. Але це ще не все. Згідно з повідомленням дилера, спроба відкрити двері з надмірною силою з увімкненим блокуванням безпеки від дітей може призвести до деформації внутрішніх компонентів.

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Деформовані елементи замка можуть перешкоджати відкриванню дверей зсередини. Все почалося в січні 2021 року, після того, як дилер у США запитав у заводу інформацію про те, як отримати запасні частини для засувки задніх дверей пасажира. Подальше розслідування виявило безліч гарантійних претензій, що стосуються роботи оригінальної та замінної засувки, що спонукало Mercedes-Benz AG зібрати спеціальну робочу групу.

Зрештою, німецький автовиробник зі Штутгарта визнав, що причиною відкликання є дефект конструкції та відхилення в допуску в розташуванні засувки та фіксатора замка.

Mercedes-Benz G-Class Edition 550 для ринку США / Фото Mercedes-Benz



У червні 2024 року спеціалісти з безпеки провели ретельний аналіз, щоб відстежити наявність підозрілих деталей у конкретних автомобілях. Таких виявили 134 екземпляри моделей G 550 і G 63 для ринку США.

Зазначені транспортні засоби були випущені з 2 серпня 2018 року по 6 грудня 2022 року. Всі засувки замінять дилери, як тільки машини потраплять до них на СТО.