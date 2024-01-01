Опубликовано первое изображение нового Volkswagen Atlas

Большой внедорожник существует с 2017 года и прошел два рестайлинга. Естественно, ведется работа над моделью второго поколения, которую вы можете увидеть здесь. Технически это Teramont Pro, фактически китайская версия от совместного предприятия SAIC-VW.

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Коробчатый внедорожник официально не представлен в Китае, но изображение распространилось через местное Министерство промышленности и информационных технологий. Каждый новый автомобиль, омологирован там, проходит специальный процесс, который включает публикацию ярких изображений на веб-сайте MIIT. Это продолжалось годами, и все же автопроизводители, кажется, не имеют проблем с тем, что министерство центрального правительства фактически раскрывает информацию о дизайне будущих автомобилей.

Поговорим о дизайне. Это не самое интересное, не так ли? Судя по передним воздухозаборникам, мы рассматриваем две разные комплектации. На белом Teramont Pro они намного больше, что говорит о том, что это более спортивная версия с предположительно более высокой ценой. Остается увидеть, будет ли эквивалентна американская версия R-Line, или нет, но она должна выглядеть почти идентично. Китайская модель имеет логотип R позади панели, закрывающей решетку.

Стиль существенно отличается от текущего Atlas, и не обязательно в лучшую сторону. Это выглядит довольно мягко почти со всех углов. Передняя и задняя панели создают впечатление большого Tiguan, тогда как по бокам расположены дверные ручки, обеспечивающие более плавный профиль. Начальный Atlas также не обязательно является хорошим внедорожником, но его замена выглядит еще более общей.

Кроме этих изображений, веб-сайт MIIT также содержит некоторые технические характеристики. Мощность обеспечивает 2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и на 268 л.с., который передает крутящий момент на все четыре колеса, судя по надписи 4Motion. Об атмосферном 3,6-литровом VR6 ничего не сообщается, но мы напомним вам, что американская модель отказалась от него в 2024 модельном году. Однако первое поколение Teramont предлагает более мощный 2,5-литровый V-6 турбодвигатель в Китае.

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Следующее поколение Atlas со спецификациями США должно поступить в 2026 модельном году после официального дебюта в какой-то момент в 2025 году. Есть вероятность, что SAIC-VW поднимет занавес с китайского Teramont Pro раньше.