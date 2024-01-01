Volkswagen существенно повышает цены на собственные модели в Германии

Как передает Carscoops, руководство компании планирует получить больше прибыли не только путем уменьшения расходов. Автопроизводитель повышает стоимость своих бензиновых и дизельных моделей в Германии на 2,1- 4,2%.

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Рост цен повлияет на всю линейку с ДВС для 2025 модельного года, за исключением небольшого хэтчбека Polo. Рекомендованные розничные цены повысятся от 490 евро на кроссовер Taigo до 2490 евро на флагманский Touareg.

Однако, больше всего от подорожания пострадает Golf, стоимость которого возрастет на 1150 евро. Кроме этого, также возрастет стоимость дополнительного оснащения, такого как запасные колеса, обновленные информационно-развлекательные системы, проекционные дисплеи и тому подобное.

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Официального обращения от Volkswagen с объяснением причины такого существенного повышения цен не было. Очевидно, что это решение связано с экономическими проблемами компании.