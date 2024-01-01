Volkswagen суттєво підвищує ціни на власні моделі у Німеччині

Як передає Carscoops, керівництво компанії планує отримати більше прибутку не лише шляхом зменшення витрат. Автовиробник підвищує вартість своїх бензинових і дизельних моделей у Німеччині на 2,1- 4,2%.

Читайте також: Volkswagen закриває заводи: кінець економіці Німеччини?

Зростання цін вплине на всю лінійку з ДВЗ для 2025 модельного року, за винятком невеликого хетчбека Polo. Рекомендовані роздрібні ціни підвищаться від 490 євро на кросовер Taigo до 2490 євро на флагманський Touareg.

Однак, найбільше від подорожчання постраждає Golf, вартість якого зросте на 1150 євро. Окрім цього, також зросте вартість додаткового оснащення, такого як запасні колеса, оновлені інформаційно-розважальні системи, проєкційні дисплеї тощо.

Також цікаво: Як насправді розганяються китайські Volkswagen, Zeekr та BYD: реальні тести

Офіційного звернення від Volkswagen з поясненням причини такого суттєвого підвищення цін не було. Очевидно, що це рішення пов’язано з економічними проблемами компанії.