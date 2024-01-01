Volkswagen закрывает заводы: конец экономике Германии?

Первый тревожный звоночек прозвучал в середине августа, извещение от которого привело в отчаяние работников завода электромобилей Volkswagen AG в Цвикау. Тогда завод отменял ночные смены. И это, как пишет Bloomberg, после того, как с предприятия администрация уволила сотни временных работников.

Через три недели и другие работники оказались под угрозой увольнения, поскольку производитель, создавший культовый Beetle, предупредил, что ему "придется закрыть заводы впервые за свою 87-летнюю историю". Это уже походило на корпоративную бомбу.

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Незадолго до корпоративной бомбы прозвучал политический тревожный звонок, когда крайне правые одержали крупные победы на двух выборах в землях бывшего востока, заняв второе место в Саксонии, где расположен Цвикау.

Уже не секрет, что Германия переживает самый досадный момент в истории промышленного упадка, поскольку ее крупнейший производитель готов пересечь Рубикон закрытия заводов. Объявление VW является запоздалым признанием коммерческой реальности.

Это стоит расценивать как серьезный удар по имиджу страны, считавшейся крупнейшим в мире экспортером в начале этого века. Хроника упадка VW отражает недостатки того, что было моделью успеха Германии, и ставит под сомнение экономическую движущую силу Европы оставаться лидером на континенте.

"Проблемы Volkswagen частично возникли из-за неправильных бизнес-решений, но VW также является хорошим примером огромных трудностей, с которыми сталкивается Германия как место для бизнеса. Германия годами теряла конкурентоспособность, и теперь это сильно влияет на бывшие жемчужины немецкой экономики", – сказал глава отдела макроэкономики в ING Карстен Бжески.

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В Цвикау, где в прошлом году VW изготовил 247 000 полностью электрических автомобилей, а также 12 000 кузовов для моделей Lamborghini и Bentley, меры по сокращению расходов уже были запущены еще до того, как появилась перспектива закрытия заводов.

Несмотря на то, что VW все еще очень прибыльный, он прошел непростой путь в переходный период, сначала цепляясь за дизельные двигатели, а затем начав полномасштабное наступление. Закрытие отдельных подразделений является разрушительным для таких городов и несет Шольцу соответствующую политическую оценку.

По данным Bloomberg Economics, автомобилестроение создает около 4% общей добавленной стоимости в экономике Германии, и еще 4%, если принять во внимание связанные отрасли, такие как производство металла или резины.

Правда, Моника Шницер, экономист, которая консультирует правительство, уверена, что пока рано списывать со счетов статус страны как ведущего промышленного игрока.

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Однако это мнение не очень разделяет мэр Цвикау Констанс Арндт: "Мы упорно работали, чтобы достичь здесь очень хорошего уровня жизни. Я вижу больше света, чем тени, но люди теперь понимают, что этому может быстро прийти конец".

Фото: Volkswagen