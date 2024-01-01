"Китайский" Volkswagen Passat получил лучшее оснащение, чем европейская версия

В отличие от европейской модели Passat, которая доступна исключительно в исполнении Variant (универсал), китайский Passat Pro является седаном. Кроме этого, новинка, дебютировавшая на автосалоне в Чэнду имеет лучший уровень оснащения.

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Узнать Passat Pro можно благодаря уникальной задней части и стремительной полосе, расположенной на всю длину кузова в профиль. Седан имеет длину 5006 мм, ширину 1850 мм, высоту 1489 мм и колесную базу в 2871 мм. Это означает, что новинка на 89 мм длиннее европейского Passat Variant и имеет дополнительные 30 мм между осями.

В то же время VW Magotan от FAW имеет такую же колесную базу, но короче на 16 мм. В салоне Passat Pro есть 10,3-дюймовая панель приборов, 15-дюймовый экран мультимедиа и 11,6-дюймовый дисплей пассажира, а также проекционный дисплей и аудиосистема Harman Kardon с 16 динамиками.

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В список оснащения также входят сиденья с вентиляцией и 30-цветная система контурной подсветки. Volkswagen оснастил модель передовыми системами помощи водителю IQ. Pilot, которые разработала компания по производству дронов DJI.

Volkswagen Passat Pro построен на платформе MQB и предлагается с 2,0-литровым TSI мощностью 220 "лошадей" и 350 Нм крутящего момента. Мощность передается на переднюю ось через семиступенчатую DSG. Инсайдеры также сообщают, что впоследствии дебютирует базовая версия, которая будет предлагаться с 1.5 TSI начального уровня мощностью 160 л.с.

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К слову, в отличие от европейской модели, никаких гибридных версий в линейке двигателей Passat Pro нет. Автопроизводитель объявит стоимость Passat Pro позже. Известно, что новая модель будет предлагаться с текущим Passat, который дебютировал в Китае в 2019 году и обновлен в 2022 году.