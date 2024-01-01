Volkswagen будет использовать материал из конопли для отделки салона

Целью сотрудничества Volkswagen и Revoltech GmbH является создание прочного водостойкого материала, изготовленного из 100% промышленной конопли, который можно перерабатывать или компостировать в конце срока службы в автомобиле.

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Автопроизводитель заявил, что первые тестовые варианты ткани уже получили положительные отзывы от пользователей. Volkswagen говорит, что придет на замену кожзаменителям, которые сейчас активно используются в автоиндустрии для отделки элементов интерьера, в частности сидений.

Компания говорит, что материал изготавливают из остатков конопляной промышленности, которые не имеют дальнейшего использования. Ткань образуют из волокон конопли и полностью биологического клея, которые сочетаются по специальной технологии и обрабатываются, чтобы стать поверхностным материалом.

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Сырье добывается из региональных конопляных полей и полностью перерабатывается или компостируется после окончания срока службы. Volkswagen прогнозирует, что первые машины с салоном из конопли могут появиться в 2028 году.