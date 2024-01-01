Volkswagen використовуватиме матеріал з коноплі для оздоблення салону

Метою співпраці Volkswagen та Revoltech GmbH є створення міцного водостійкого матеріалу, виготовленого зі 100% промислових конопель, який можна переробляти або компостувати в кінці терміну служби в автомобілі.

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Автовиробник заявив, що перші тестові варіанти тканини вже отримали схвальні відгуки від користувачів. Volkswagen каже, що прийде на заміну шкірозамінникам, які наразі активно використовуються в автоіндустрії для обробки елементів інтер’єру, зокрема сидінь.

Компанія каже, що матеріал виготовляють із залишків конопляної промисловості, які не мають подальшого використання. Тканину утворюють з волокон коноплі та повністю біологічного клею, які поєднуються за спеціальною технологією та обробляються, щоб стати поверхневим матеріалом.

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Сировина видобувається з регіональних конопляних полів і повністю переробляється або компостується після закінчення терміну служби. Volkswagen прогнозує, що перші автівки з салоном з конопель можуть з’явитися у 2028 році.