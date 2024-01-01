Volkswagen ID.Buzz отримав надзвичайно високий цінник

Перші поставки моделі очікуються в кінці 2024 року. Як і очікувалось після офіційного дебюту моделі в липні 2023 року, ID.Buzz доступний в трьох комплектаціях.

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Початкова ціна базового рівня оснащення Pro S становить 59 995 доларів, середньої комплектації Pro S Plus – $63 495 й 67 995 доларів за повнопривідний варіант, тоді як флагманська версія 1st Edition з повним приводом коштує $69 995. Це означає, що ID.Buzz є найдорожчим автомобілем бренду Volkswagen в США.

Потужність одномоторних варіантів становить 286 к.с., тоді як повнопривідний варіант 4Motion AWD видає 340 кінських сил. Усі версії оснащені батареєю ємністю 91 кВт-год. Максимальний запас ходу одномоторної версії за даними Volkswagen становить 377 кілометрів, тоді як повнопривідні версії можуть подолати 372 км.

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Базова версія має широкий список оснащення, до якого входять 20-дюймові легкосплавні диски, світлодіодні ліхтарі з анімованими ефектами, 12,9-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи, 5,2-дюймова цифрова панель приладів.

Окрім цього, ID.Buzz має тризонний клімат-контроль, електропідігрів і вентиляція передніх сидінь з функцією масажу, аудіосистема з 9 динаміками та набором технологій безпеки під банером IQ.DRIVE ADAS. Фургон доступний з трьома варіантами обробки салону під назвою Copper, Moonlight та Dune.