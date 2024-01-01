Чи варто купувати вживаний Volkswagen Golf 7

Volkswagen Golf в усіх поколіннях був дуже різноманітним автомобілем. Сьома генерація мала три варіанти кузова, а лінійка силових агрегатів налічувала більше десятка можливих комбінацій мотора та коробки передач.

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Випускався він з 2012 до 2020 року, отримавши рестайлінг у 2017 році. Зараз на одному з українських сайтів з продажу вживаних авто одночасно висить більше тисячі оголошень з продажу сьомих “гольфів”. Цінова вилка – від восьми до двадцяти тисяч доларів. Дорожче просять за зовсім свіжі «прокачані» версії GTI/R.

Дрібні проблеми та “дитячі болячки”

Майже на усіх машинах перших серій були проблеми з ущільнювачами задніх дверей у п'ятидверних версіях. Вода через них потрапляла до салону. У рестайлінгових машинах з 2017 року можуть запітніти фари. В іншому ж нічого смертельного. Майстерні, що обслуговують корпоративні автомобілі, як і самі водії, позитивно відгукуються про цю модель.

У популярних версіях виявилися проблемними підшипники механічної коробки передач. Коробка або замінювалася за гарантією, або більш-менш успішно ремонтувалася. У рамках сервісної акції оновлювалися цапфи передніх коліс, які в автомобілях перших партій були виготовлені з неякісного матеріалу.

Більшість “дитячих болячок” вже усунено

Частина машин мала проблеми з підсилювачем гальм. Педаль гальма ставала тугою та висвітлювався індикатор несправності гальмівної системи. Винуватцем був вакуумний шланг – його також міняли по гарантії.

Більшість цих проблем вже усунено, тож зустріти їх на тих автомобілях, які продаються зараз на вторинному ринку, малоймовірно.

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Бензинові двигуни

Основні бензинові двигуни серії EA211 виявилися відносно надійними. Серйозних збоїв, як для сучасних агрегатів концерну, небагато. Двигун 1.2 TSI на початку виробництва мав проблеми з регулятором фаз ГРМ. Ці проблеми були до 2015 року. Офіційні сервіси змінювали фазорегулятор за гарантією.

Загальною проблемою моторів 1.2 і 1.4 TSI став зависаючий клапан турбокомпресора. Цей елемент виходив з ладу переважно після тривалої перерви в експлуатації. У стінах офіційного сервісу за ремкомплект із роботою доведеться заплатити близько 300 доларів, а у сторонніх сервісах – близько 200.

Усі згадані вище мотори мають проблеми з помпою системи охолодження, яка не витримує встановленого виробником інтервалу 210 тисяч кілометрів пробігу. Її краще замінити разом із ременем ГРМ вже через 150 тисяч кілометрів пробігу.

Бензинові двигуни більше не страждають надто високим споживанням оливи

Більш потужні турбомотори 1.8 та 2.0 TSI серії EA888 теж зарекомендували себе непогано. У них більше немає схильності до підвищеної витрати оливи, а проблему накопичення нагару на впускних клапанах вирішено за допомогою додаткової форсунки.

Перед купівлею версій з двигуном 2.0 TSI слід перевірити історію обслуговування та стан приводу ГРМ. Хоча термін служби ланцюга збільшився, але ризик передчасного розтягування все ще існує.

Останні бензинові двигуни 1.0 і 1.5 TSI також серії EA211 поки що не створюють проблем. Однак слід пам'ятати, що 1,5-літровий турбомотор має складну конструкцію, яка в майбутньому може завдати неприємностей. Зокрема, фільтр сажі та система ACT, яка відключає циліндри при низьких навантаженнях.

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Дизельні двигуни

Непогано показали себе дизельні агрегати, але без інцидентів не обходиться. Типова проблема турбодизелів об'ємом 1,6 і 2,0 літра – невисокий ресурс пластикової помпи охолоджуючої рідини. Крім того, зустрічаються проблеми з натягувачем ременя ГРМ. Після заміни старого натягувача виробництва Gates на продукт Dayco проблема більше не повторюється.

У дволітровому дизельному двигуні передчасно «закінчується» подушка двигуна з боку коробки передач. Вартість нової деталі – від 50 доларів. Стільки ж у сторонньому сервісі попросять за заміну.

Механіки також відзначають випадки прогару прокладки під головкою блоку циліндрів дизельного 2.0 TDI після 100 тисяч кілометрів пробігу. Виною тому агресивне водіння та надто тонка прокладка. Вона набагато тонша порівняно з двигунами попередніх серій. Вартість ремонту – кілька тисяч доларів.

Дизельні двигуни високої потужності не славляться довговічністю та дуже дорогі у ремонті

Серед типових несправностей дизельних агрегатів слід зазначити забитий фільтр сажі. Іноді його можна очистити. Проте видалити повністю його тепер складніше, ніж на попередніх версіях - офіційні сервіси таких операцій не роблять, а сторонні не соромляться на цьому заробляти.

Ну і останній елемент, який іноді підводить, – це електромеханічні форсунки Bosch. Вартість однієї форсунки – близько 300 доларів. За ремонт форсунки у спеціалізованому сервісі просять у районі 150 доларів.

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Коробки передач

Якщо в автомобілі встановлена коробка передач з подвійним зчепленням DSG, слід оновлювати трансмісійну рідину кожні 60 тисяч. У випадку з шестиступеневою коробкою вартість операції становитиме від 100 до 150 доларів, залежно від того, чи використовується оригінальне масло, чи замінник. Фільтр слід встановлювати лише оригінальний. Витрати на оновлення рідини в семиступеневому роботі трохи менші. Річ у тому, що тут в механічну частину коробки та в мехатронік масло заливається окремо.

Спокійна манера водіння суттєво продовжить термін служби мехатроніка, комплекту зчеплення та двомасового маховика. Але у разі ремонту витрати виявляться чималими. Для реанімації мехатроніка знадобиться від $600 до $1500. Зчеплення обійдеться близько $600 плюс стільки ж за заміну двомасового маховика.

Сумнозвісні коробки DSG мають особливості в експлуатації

Також додаткових витрат вимагатимуть повнопривідні модифікації. Оновлення олії в муфті Haldex потрібне через кожні 60 000 км. Також у зоні ризику підвісний підшипник кардана, коштує він не дуже дорого, 20-50 доларів, удвічі більше просять за його заміну.

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Електрика

Серед інших проблем і несправностей слід зазначити відсутність реакції камери заднього виду включення передачі заднього ходу. Причина цього – потрапляння бруду через механізм відчинення дверей та пошкодження камери.

Також власникам дошкуляє вологість у передній та задній частині салону. Якщо вода з'являється спереду, то винен неправильно прокладений дренажний канал від випарника кондиціонера. Вода позаду кузова викликана погано встановленими ущільнювачами.

Виникають проблеми з датчиками ABS, які можна міняти на неоригінальні (від 10 доларів за штуку). Чистку дросельної заслінки варто проводити лише на сервісах, що мають сучасне діагностичне обладнання – після чистки може знадобитись адаптація. Навіть для заміни задніх гальмівних колодок потрібне програмне підключення для зведення супортів.

Електричний підсилювач керма майже ніколи не доставляє проблем

Висновки

Якщо підсумувати, то Volkswagen Golf 7 заслуговує на непогані оцінки. Попри безліч нових рішень та значну втрату ваги, серйозних проблем поки що не спостерігається. Потенційно високі витрати можуть бути пов'язані із високофорсованими дизельними двигунами. Варто пам'ятати, що дизельні агрегати займають більше місця в моторному відсіку, ніж дрібніші бензинові, а це збільшує вартість обслуговування та ремонту.

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З усвідомленням потенційних витрат слід підходити й до вибору сумновідомих коробок передач з подвійним зчепленням DSG. Під час огляду необхідно ретельно перевірити роботу електронних систем, оскільки несправності бувають. І не завжди витрати на ремонт обмежуються оновленням програмного забезпечення, особливо після недбалого усунення наслідків ДТП.

Загалом сьоме покоління Golf тримається гідно, а двигуни не доставляють багато проблем. Щоправда, вартість більшості ремонтних робіт буде на високому рівні. Перед покупкою варто перевірити сервісну історію екземпляра, що вас цікавить, бо вона має величезне значення.