Названі найпопулярніші бензинові та дизельні авто

За півроку автопарк країни поповнили 14,1 тис. нових авто з бензиновими двигунами. Це на 6% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

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Водночас, частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків помітно зменшилась. Якщо у І півріччі 2023 р. вони охоплювали 49% ринку нових авто, то зараз – 43%.

До ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

Mazda CX5 - 876 од.; Toyota RAV-4 - 862 од.; Kia Sportage - 826 од.; Renault Duster - 749 од.; Suzuki SX4 - 578 од.

Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість. Понад 48% вживаних авто, що у в цьому році перейшли на українські номери, були бензинові (майже 55 тис. од.). Їх середній вік становить 10,3 років.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

Volkswagen Golf - 3646 од.; Volkswagen Tiguan - 2220 од.; Audi Q5 - 2219 од.; Nissan Rogue - 2210 од.; Renault Megane - 2032 од.



Дизельні бестселери

З січня по червень автопарк України поповнили 36,4 тис. авто з дизельними двигунами, Це на 2% менше, ніж торік. З них: 8,1 тис. од. нових (+34%) та 28,3 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-9%). Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 25% продажів, проти 22% у І півріччі 2023р.

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До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

Renault Duster - 2564 од.; Volkswagen Touareg - 496 од.; Toyota Land Cruiser Prado - 475 од.; BMW X3 - 393 од.; Mitsubishi L200 - 351 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто: