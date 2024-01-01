Названі найпопулярніші бензинові та дизельні авто

Mazda CX5
За півроку автопарк країни поповнили 14,1 тис. нових авто з бензиновими двигунами. Це на 6% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.
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Водночас, частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків помітно зменшилась. Якщо у І півріччі 2023 р. вони охоплювали 49% ринку нових авто, то зараз – 43%.
До ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:
- Mazda CX5 - 876 од.;
- Toyota RAV-4 - 862 од.;
- Kia Sportage - 826 од.;
- Renault Duster - 749 од.;
- Suzuki SX4 - 578 од.
Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість. Понад 48% вживаних авто, що у в цьому році перейшли на українські номери, були бензинові (майже 55 тис. од.). Їх середній вік становить 10,3 років.
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
- Volkswagen Golf - 3646 од.;
- Volkswagen Tiguan - 2220 од.;
- Audi Q5 - 2219 од.;
- Nissan Rogue - 2210 од.;
- Renault Megane - 2032 од.
Дизельні бестселери
З січня по червень автопарк України поповнили 36,4 тис. авто з дизельними двигунами, Це на 2% менше, ніж торік. З них: 8,1 тис. од. нових (+34%) та 28,3 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-9%). Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 25% продажів, проти 22% у І півріччі 2023р.
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До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:
- Renault Duster - 2564 од.;
- Volkswagen Touareg - 496 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 475 од.;
- BMW X3 - 393 од.;
- Mitsubishi L200 - 351 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- Renault Megane - 2574 од.;
- Skoda Octavia - 2022 од.;
- Volkswagen Passat - 1947 од.;
- Nissan Qashqai - 1485 од.;
- Volkswagen Golf - 1023 од.