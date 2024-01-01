Названы самые популярные бензиновые и дизельные авто

Mazda CX5
За полгода автопарк страны пополнили 14,1 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями. Это на 6% больше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.
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В то же время, доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек заметно уменьшилась. Если в I полугодии 2023 они охватывали 49% рынка новых авто, то сейчас – 43%.
В ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:
- Mazda CX5 - 876 ед.;
- Toyota RAV-4 - 862 ед.;
- Kia Sportage - 826 ед.;
- Renault Duster - 749 ед.;
- Suzuki SX4 - 578 ед.
Среди импортируемых подержанных легковушек бензиновые авто также удерживают первенство. Более 48% подержанных авто, что в этом году перешли на украинские номера, были бензиновые (почти 55 тыс. ед.). Их средний возраст составляет 10,3 лет.
ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:
- Volkswagen Golf - 3646 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 2220 ед.;
- Audi Q5 - 2219 ед.;
- Nissan Rogue - 2210 ед.;
- Renault Megane - 2032 ед.
Дизельные бестселлеры
С января по июнь автопарк Украины пополнили 36,4 тыс. авто с дизельными двигателями, Это на 2% меньше, чем в прошлом году. Из них: 8,1 тыс. ед. новых (+34%) и 28,3 тыс. ед. подержанных, ввезенных из-за рубежа (-9%). Таким образом, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 25% продаж, против 22% в І полугодии 2023г.
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В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:
- Renault Duster - 2564 ед.;
- Volkswagen Touareg - 496 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 475 ед.;
- BMW X3 - 393 ед.;
- Mitsubishi L200 - 351 ед.
ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:
- Renault Megane - 2574 ед.;
- Skoda Octavia - 2022 ед.;
- Volkswagen Passat - 1947 ед.;
- Nissan Qashqai - 1485 ед.;
- Volkswagen Golf - 1023 ед.