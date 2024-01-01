Названы самые популярные бензиновые и дизельные авто

За полгода автопарк страны пополнили 14,1 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями. Это на 6% больше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.

Читайте также: Треть владельцев Tesla Model Y пересаживаются на бензиновые кроссоверы

В то же время, доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек заметно уменьшилась. Если в I полугодии 2023 они охватывали 49% рынка новых авто, то сейчас – 43%.

В ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:

Mazda CX5 - 876 ед.; Toyota RAV-4 - 862 ед.; Kia Sportage - 826 ед.; Renault Duster - 749 ед.; Suzuki SX4 - 578 ед.

Среди импортируемых подержанных легковушек бензиновые авто также удерживают первенство. Более 48% подержанных авто, что в этом году перешли на украинские номера, были бензиновые (почти 55 тыс. ед.). Их средний возраст составляет 10,3 лет.

ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:

Volkswagen Golf - 3646 ед.; Volkswagen Tiguan - 2220 ед.; Audi Q5 - 2219 ед.; Nissan Rogue - 2210 ед.; Renault Megane - 2032 ед.



Дизельные бестселлеры

С января по июнь автопарк Украины пополнили 36,4 тыс. авто с дизельными двигателями, Это на 2% меньше, чем в прошлом году. Из них: 8,1 тыс. ед. новых (+34%) и 28,3 тыс. ед. подержанных, ввезенных из-за рубежа (-9%). Таким образом, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 25% продаж, против 22% в І полугодии 2023г.

Читайте также: Подержанные дизельные Mercedes-Benz W124 продают за космические деньги

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

Renault Duster - 2564 ед.; Volkswagen Touareg - 496 ед.; Toyota Land Cruiser Prado - 475 ед.; BMW X3 - 393 ед.; Mitsubishi L200 - 351 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто: