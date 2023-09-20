Тесла надеется изменить этот тренд выпуском большого пикапа Cybertruck

Несмотря на высокие показатели лояльности, которых достигла Tesla, ее соперники все же переманивают несколько клиентов, обнаружил опрос S&P Global Mobility. Особенно актуальна проблема для Tesla Model Y. Следующим автомобилем трети владельцев становится бензиновый кроссовер, внедорожник или пикап. В компании рассчитывают, что все изменится, когда на рынок выйдет Cybertruck.

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Tesla Model Y – электрокар с самым высоким уровнем лояльности в своем сегменте, составляющий 37,3 процента. На втором месте Ford Mustang Mach-E с 18,5 процента. Около 70,5 процента после Model Y покупают еще один электрокар, однако остальные возвращаются к топливным SUV или пикапам.

На машины других марок пересаживаются и некоторые владельцы Model S, лояльность к которому снижается с возрастом модели. Его хозяева чаще всего выбирают взамен Lucid Air, Rivian R1T, Mercedes-Benz EQS и Rivian R1S. Около 11,7 процента владельцев Model S сменяют его на Model X, 7,9 процента – на Model 3.

Что касается Model 3, то в бренд возвращается 72,8 процента покупателей. Из них 40,3 процента покупают кроссовер Model Y, а 26,1 процента остаются верны самой доступной Тесле.

Пока Tesla нечего предложить любителям больших внедорожников и пикапов. Первый электропикап Cybertruck представлен еще в 2019 году. Однако массовое производство еще не началось: сообщалось, что оно стартует в конце этого года.