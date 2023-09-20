Tesla сподівається змінити цей тренд випуском великого пікапа Cybertruck.

Попри високі показники лояльності, яких досягла Tesla, її суперники все-ж таки переманюють деяку кількість клієнтів, виявило опитування S&P Global Mobility. Особливо актуальною є проблема для Tesla Model Y. Наступним автомобілем третини власників стає бензиновий кросовер, позашляховик або пікап. У компанії розраховують, що все зміниться, коли на ринок вийде Cybertruck.

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Tesla Model Y – електрокар з найвищим рівнем лояльності у своєму сегменті, що становить 37,3 відсотка. На другому місці Ford Mustang Mach-E з 18,5 відсотка. Близько 70,5 відсотка після Model Y купують ще один електрокар, проте решта повертається до паливних SUV або пікапам.

На машини інших марок пересідають і деякі власники Model S, лояльність до якого знижується з віком моделі. Його господарі найчастіше вибирають на заміну Lucid Air, Rivian R1T, Mercedes-Benz EQS та Rivian R1S. Близько 11,7 відсотка власників Model S змінюють його на Model X, 7,9 відсотка – на Model 3.

Щодо Model 3, то до бренду повертається 72,8 відсотка покупців. З них 40,3 відсотка купують кросовер Model Y, а 26,1 відсотка залишаються вірними найдоступнішій Теслі.

Поки Tesla нема чого запропонувати любителям великих позашляховиків та пікапів. Перший електропікап Cybertruck, представлений ще в 2019 році. Однак масове виробництво ще не почалося: повідомлялося, що воно стартує наприкінці цього року.