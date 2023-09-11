Ілон Маск настільки одержимий ідеєю роботаксі, що неодноразово накладав вето на ідею створення електромобіля вартістю 25 000 доларів, про що розповів біограф Маска Уолтер Айзексон.

Ілон Маск вважає, що власники Tesla зароблятимуть понад 30 000 доларів на рік, відправляючи свої автомобілі на перевезення людей без водія. Він вважає, що згодом роботаксs позбавить людей необхідності навіть володіти автомобілями.

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“Люди говоритимуть про цей момент через сто років. Жодних дзеркал, ніяких педалей, ніякого керма”, — Ілон Маск впевнений, що роботаксі озолотить Tesla. "Це продукт, який зробить Tesla компанією з оборотом в десять трильйонів доларів"

Майже рік Ілон Маск та інші члени команди сперечалися, чи варто перестрахуватися та побудувати машину з кермом та педалями чи зробити її по-справжньому безпілотною. Річ у тім, що не у всіх юрисдикціях регулюючі органи можуть схвалити безпілотний автомобіль без традиційних засобів управління.

Більшість інженерів Маска наполягали на безпечнішому, традиційному варіанті. Вони мали більш реалістичний погляд на те, скільки часу потрібно, щоб технологія Tesla FSD була готова.

"Якщо ми підемо шляхом відсутності рульового колеса і FSD не будуть готові, ми не зможемо вивести їх на дорогу", - сказав Маску давній головний конструктор Tesla Франц фон Хольцхаузен у серпні 2022 року. Дизайнер запропонував зробити машину з кермом і педалями, які потім можна було б легко зняти. Маск був непохитний: “Жодних дзеркал, ніяких педалей, ніякого керма. Я беру на себе відповідальність за це рішення”.

Підлеглі чинили опір, на що Маск заявив наступне: “Дозвольте мені внести ясність. Цей автомобіль має бути спроектований як справжній роботаксі. Ми маємо намір піти на цей ризик. Якщо він вийде з ладу, то моя вина. Але ми не збираємося проектувати якусь жабу-амфібію, яка буде напівавтомобілем”.