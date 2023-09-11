Илон Маск настолько одержим идеей роботокси, что неоднократно накладывал вето на идею создания электромобиля стоимостью 25 000 долларов, о чем рассказал биограф Маска Уолтер Айзексон.

Илон Маск считает, что владельцы Tesla будут зарабатывать более 30 000 долларов в год, отправляя свои автомобили на перевозку людей без водителя. Он считает, что впоследствии роботаксы лишит людей необходимости даже владеть автомобилями.

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«Люди будут говорить об этом моменте через сто лет. Никаких зеркал, никаких педалей, никакого руля», – Илон Маск уверен, что роботакси озолотит Tesla. "Это продукт, который сделает Tesla компанией с оборотом в десять триллионов долларов"

Почти год Илон Маск и другие члены команды спорили, стоит ли перестраховаться и построить машину с рулем и педалями или сделать ее по-настоящему беспилотной. Дело в том, что не во всех юрисдикциях регулирующие органы могут одобрить беспилотный автомобиль без традиционных средств управления.

Большинство инженеров Маска настаивали на более безопасном, традиционном варианте. Они имели более реалистичный взгляд на то сколько времени нужно, чтобы технология Tesla FSD была готова.

"Если мы пойдем по пути отсутствия рулевого колеса и FSD не будут готовы, мы не сможем вывести их на дорогу", - сказал Маску давний главный конструктор Tesla Франц фон Хольцхаузен в августе 2022 года. Дизайнер предложил сделать машину с рулем и педалями, которые позже можно было бы просто снять. Маск был непоколебим: «Никаких зеркал, никаких педалей, никакого руля. Я беру на себя ответственность за это решение».

Подчиненные сопротивлялись, на что Маск заявил следующее: «Позвольте мне внести ясность. Этот автомобиль должен быть спроектирован как настоящий роботокси. Мы намерены пойти на этот риск. Если он выйдет из строя, моя вина. Но мы не собираемся проектировать какую-нибудь лягушку-амфибию, которая будет полуавтомобилем».