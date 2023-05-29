Гендиректор компании Илон Маск в присущем ему стиле "раздразнил" поклонников - он показал лишь силуэт будущей Tesla.

На ежегодном собрании акционеров Tesla, которое прошло на прошлой неделе, было мало интересного. Много цифр, фактов и обещаний. Но гендиректор компании не был бы гениальным маркетологом, если бы не использовал их для того, чтобы снова заявить о потенциале своей компании.

Во время презентации Маск подтвердил, что Tesla работает над двумя новыми автомобилями, которые до сих пор никто не видел. Когда генеральный директор говорил о них, на экране показали силуэт Tesla, который должен быть новой моделью.

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Интересно, что Маск употребил выражение, что этот автомобиль не "проектируется", а "строится".

Не совсем ясно, что он имеет в виду. Обычно генеральный директор использует это слово при производстве, но он может иметь в виду, что компания "строит" прототип.

В любом случае это изображение является визуализацией, а не затуманенной картинкой.

Ожидается, что Tesla выведет на рынок меньший электрический хэтчбек, который часто называют "Tesla за 25 000 долларов" или иногда " Tesla Model 2” (вот как она может выглядеть).

Недавно то, что похоже на прототип Tesla, построенный на базе Mazda, было замечено во время тестирования в Китае, где Tesla заявила, что разработает и построит свой следующий автомобиль.

По оценкам компании, эти два автомобиля будут продаваться в объеме около 5 миллионов единиц в год.

Ожидается, что это будут более дешевый и меньший по размеру хэтчбек и то, что Маск называет "роботакси" - транспортное средство, специально разработанное для самостоятельного вождения и для службы такси.

Ранее Tesla уже говорила о производстве более дешевой модели на заводе Gigafactory в Шанхае в Китае и экспорте этого автомобиля по всему миру.