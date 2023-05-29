Гендиректор компанії Ілон Маск в притаманному йому стилі "роздражнив" прихильників - він показав лише силует майбутньої Tesla.

На щорічних зборах акціонерів Tesla, які пройшли минулого тижня, було мало цікавого. Багато цифр, фактів та обіцянок. Але гендиректор компанії не був би геніальним маркетологом, якби не використав їх для того, щоб знову заявити про потенціал своєї компанії.

Під час презентації Маск підтвердив, що Tesla наразі працює над двома новими автомобілями, які досі ніхто не бачив. Коли генеральний директор говорив про них, на екрані показали силует Tesla, яка має бути новою моделлю.

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Цікаво, що Маск вжив вираз, що цей автомобіль не "проектується", а "будується".

Не зовсім зрозуміло, що він має на увазі. Зазвичай генеральний директор використовує це слово щодо виробництва, але він може мати на увазі, що компанія "будує" прототип.

У будь-якому випадку, це зображення є візуалізацією, а не затуманеною картинкою.

Очікується, що Tesla виведе на ринок менший електричний хетчбек, який часто називають "Tesla за 25 000 доларів" або іноді “Tesla Model 2 (ось як вона може виглядати)".

Нещодавно те, що схоже на прототип Tesla, побудований на базі Mazda, було помічено під час тестування в Китаї, де Tesla заявила, що розробить і побудує свій наступний автомобіль.

За оцінками компанії, ці два автомобілі будуть продаватися в обсязі близько 5 мільйонів одиниць на рік.

Очікується, що це будуть дешевший і менший за розміром хетчбек і те, що Маск називає "роботаксі" - транспортний засіб, спеціально розроблений для самостійного водіння і для служби таксі.

Раніше Tesla вже говорила про виробництво дешевшої моделі на заводі Gigafactory в Шанхаї в Китаї та експорт цього автомобіля по всьому світу.