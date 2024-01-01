Подержанные дизельные Mercedes-Benz W124 продают за космические деньги

Как сообщает Carscoops, этот синий W124 продали на аукционе Bring A Trailer. Экземпляр оснащен рядным шестицилиндровым двигателем OM606, который славится своей выносливостью. Именно поэтому автомобили с малым пробегом, оснащенные дизельным двигателем, считаются очень редкими.

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Несмотря на уникальный низкий пробег, цена в более 100 тысяч долларов за этот Mercedes-Benz все равно кажется завышенной, учитывая, что эксклюзивный Mercedes-Benz E500, изготовленный инженерами Porsche, был продан за аналогичную сумму.

Однако, этот экземпляр не является рекордсменом среди W124. Еще один E300 с пробегом в более 16 тысяч километров, был продан в 2023 году за 152 607 долларов.

Mercedes-Benz W124 несомненно является одной из самых известных моделей за всю историю бренда. Он предлагал великолепный дизайн и комфорт в сочетании с впечатляющей устойчивостью и эталонной управляемостью.

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Однако, чем именно обусловлена такая высокая цена и почему коллекционеры готовы столько платить за подержанные дизельные машины непонятно.