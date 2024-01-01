Mercedes-Benz 190 возвращается на рынок

Знаменитый Mercedes-Benz 190 вернут в производство. Седан оснастили 3,0-литровым компрессорным V6 и 6-ступенчатой механической КПП. Первый экземпляр новой модели продадут в Германии на аукционе RM Sotheby's, а его стартовая цена составит 700 000 евро. Об этом сообщает Focus.ua.

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Столь высокая цена Mercedes 190 обусловлена тем, что возродить решили не стандартную модель, а заряженный вариант Evolution II. К тому же, изготовят всего 100 таких авто.

Проект воплощает в жизнь компания HWA. Дизайн Mercedes 190E Evolution II воспроизвели до мельчайших деталей – седан имеет массивный обвес и большое антикрыло. Впрочем, оптика и колесные диски автомобиля современные. Вес авто составит 1350 кг.

Кроме того, для современного Mercedes 190E Evo II готовят совершенно новый 3,0-литровый компрессорный V6. Его предложат в двух версиях – на 443 и 490 сил. Пиковый крутящий момент составит 550 Нм. Также Mercedes-Benz 190 получит 6-ступенчатую механическую КПП, полностью новую подвеску и увеличенные тормоза диаметром 380 мм спереди и 360 мм сзади.