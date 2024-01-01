Mercedes-Benz 190 повертається на ринок

Знаменитий Mercedes-Benz 190 повернуть у виробництво. Седан оснастили 3,0-літровим компресорним V6 та 6-ступінчастою механічною КПП. Перший екземпляр нової моделі продадуть у Німеччині на аукціоні RM Sotheby’s, а його стартова ціна складе 700 000 євро. Про це повідомляє Focus.ua.

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Настільки висока ціна Mercedes 190 обумовлена тим, що відродити вирішили не стандартну модель, а заряджений варіант Evolution II. До того ж, виготовлять лише 100 таких авто.

Проект втілює в життя компанія HWA. Дизайн Mercedes 190E Evolution II відтворили до найменших деталей – седан має масивний обвіс та велике антикрило. Утім, оптика і колісні диски автомобіля сучасні. Вага авто складе 1350 кг.

Крім того, для сучасного Mercedes 190E Evo II готують абсолютно новий 3,0-літровий компресорний V6. Його запропонують у двох версіях – на 443 і 490 сил. Піковий крутний момент складе 550 Нм. Також Mercedes-Benz 190 отримає 6-ступінчасту механічну КПП, повністю нову підвіску та збільшені гальма діаметром 380 мм спереду і 360 мм ззаду.